Danıştay'a 'Vegan menü' başvurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Danıştay'a 'Vegan menü' başvurusu

15.05.2022 14:32
Danıştay'a 'Vegan menü' başvurusu

VEGAN Derneği Türkiye (TVD), üniversite yemekhanelerinde vegan menü düzenlemesi için Danıştay'a başvurdu.

VEGAN Derneği Türkiye (TVD), üniversite yemekhanelerinde vegan menü düzenlemesi için Danıştay'a başvurdu. Dilekçede 'Sağlıklı beslenmenin kamusal bir hak olduğu, devletin bunu yerine getirme yükümlülüğü bulunduğu' vurgulandı.

TVD, vegan üniversite öğrencilerinin talep ve şikayetleri nedeniyle, 'Sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme haklarının tanınması ve gerekli düzenlemelerin tüm üniversitelerde yapılması' amacıyla 7 Nisan'da YÖK Başkanlığı'na başvurdu. Vegan öğrencilerin yemek hakkına erişebilmesi için yasal düzenleme yapılması talep edildi. YÖK bu talebe "İlgili kurumlara başvuru yapılması" içeriğinde yanıt verdi.

Dernek, YÖK'ten gelen yanıt üzerine Danıştay'a başvurdu. Dava dilekçesinde, YÖK tarafından ülke genelini kapsayan düzenleyici bir işlemle tüm hak ihlallerinin giderilmesi istendi.  Dernek, dava dilekçesinde 'Sağlıklı beslenmenin kamusal bir hak olduğu, devletin bunu yerine getirme yükümlülüğü bulunduğunu' vurguladı.

"ÜNİVERSİTELERİN İNSİYATİFİNE BIRAKILAMAZ"

Dilekçede YÖK'ün, bağlı üniversitelerde her öğrencinin yeterli gıda, düzgün beslenme, besleyici ve asgari temel yiyeceklere erişim hakkını korumaktan ve gerekli önlemleri almaktan sorumlu olduğu vurgulandı. Dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "İlgili kurumlara başvuru önerisi bir çözüm olmayıp tüm ülke genelinde uygulanması gereken bir düzenleme eksikliğinin, böyle bir yöntemle giderilemeyeceği açıktır. Davalı idarenin işbu tutumu Anayasal ve uluslararası sözleşmelerle devlete yüklenen yükümlülüklerin de görmezden gelinmesi anlamına gelmektedir. Ülke genelini ilgilendiren bir sorunun tek tek her üniversitenin inisiyatifine bırakılması çözümden ziyade karmaşaya sebep olacak, öğrenciler arası sağlanması gereken fırsat eşitliği dengesini de yerle bir edecektir. Ülke genelinde idarece düzenlenen bir genel düzenleyici işlemle sağlıklı beslenme hakkı ve vicdan hürriyeti kapsamında hayvansal ürün tüketmeyi reddeden bireylere vegan alternatif sunulmasının sağlanmıyor oluşu, vegan bireylerin hem yetersiz ve dengesiz beslenerek adeta aç kalmalarına sebep olmakta hem de Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan temel haklarını ihlal etmektedir. "

"VEGAN YEMEK HAKTIR"

TVD yöneticisi Öykü Yağcı, vegan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme haklarının tanınmasını amaçladıklarını belirterek "Vegan öğrenci ve öğrenci gruplarının son zamanlarda artan, fakat yıllardır devam eden yemekhanede düzenli ve dengeli vegan menü isteminin asıl adresi, bu talepleri keyfi sebeplerle çoğunlukla görmezden gelen üniversite rektörlükleri değil, YÖK'tür" dedi. Sorunun YÖK'ün üniversitelerin tamamını kapsayacak şekilde gerekli düzenlemeyi yapmasıyla giderilebileceğini belirten Yağcı, "Vegan yemek haktır, Türkiye'deki tüm öğrencilerin bu haklarına kolay ve sürdürülebilir şekilde erişebilmesi bir an önce sağlanmalıdır" diye konuştu.

Öte yandan İTÜ, Eskişehir Teknik ve Marmara Üniversitesi dahil çok sayıda üniversite öğrencileri üniversitelerinden vegan menü istemlerinin uygulanması için kampanyalar düzenledi.

Danıştay'a 'Vegan menü' başvurusu
Danıştay'a 'Vegan menü' başvurusu
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Katar Haber Ajansı'na röportaj verdi Açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Katar Haber Ajansı'na röportaj verdi Açıklaması İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: 'Türkiye ile görüşmelerde çözüme ulaşamadık' İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: 'Türkiye ile görüşmelerde çözüme ulaşamadık'

Togo Cumhuriyeti, Üniversite, Danıştay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Danıştay'a 'Vegan menü' başvurusu - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Akşener, MHP'li siyasetçinin oğlunun düğününde nikah şahidi oldu! Konuşurken duygulanıp ağladı
14:26 ABD'de 10 kişiyi öldüren ırkçı katilden 180 sayfalık manifesto: ABD ve Avrupa'daki Türkleri işgalci olarak nitelemiş
14:14 Lyon; Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için el yükseltti: Yeni teklif 12 milyon euro
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:49:47. #1.11#
SON DAKİKA: Danıştay'a 'Vegan menü' başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement