Darbe girişimi yanlılarının hakaretlerine uğrayan imam o günleri anlattı - Son Dakika

Darbe girişimi yanlılarının hakaretlerine uğrayan imam o günleri anlattı

Darbe girişimi yanlılarının hakaretlerine uğrayan imam o günleri anlattı Bolu'da, 15 Temmuz darbe girişiminde selaları susturmak için camiye girmek istediler Hacı Mahmut Ericek Camii imamı Metin Şener: "Camiye girerek selayı susturmak istediler" Bolu'da, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi...

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Bolu'da, 15 Temmuz darbe girişiminde selaları susturmak için camiye girmek istediler

Hacı Mahmut Ericek Camii imamı Metin Şener:

"Camiye girerek selayı susturmak istediler"

BOLU - Bolu'da, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sözlü hakaretlere uğrayan Hacı Mahmut Ericek Camii imamı Metin Şener o günleri anlattı. Şener, "Seladan rahatsız olduklarını söyleyerek camiye girip kapatmak istediler" dedi.

Bolu'da, yaklaşık 10 yıldır Hacı Mahmut Ericek Camii'nde görev yapan Metin Şener, 4 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi günü yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminin yaşandığı gün yatsı namazından çıktıktan sonra kendi cemaatinden kişilerin okunan seladan dolayı sözlü hakaretlerine maruz kalan Şener, namaz kılan bir ümmetten bu hakaretleri duymanın üzücü olduğunu söyledi.

"Fetva vermeme rağmen dinlemediler"

Şener, yatsı namazında arkasında namaz kılan cemaatinden kişilerin sözlü hakaretlerde bulunduğunu belirterek, "O akşam yatsı namazını eda ettikten sonra cemaatimle beraber camimden ayrıldım. Eve dönüşte 15 Temmuz darbe girişimini duyduk. Eve geçerken cemaatimden olan bazı kişilerin sohbet ettiklerini gördüm. Onlar beni görünce seladan ve ezandan rahatsız olduklarını söylediler. Ben de, "Az önce nereden geldik? Ezan okundu, namazı beraber eda ettik. Allah'ın evinden geldik. Sizler Allah'ın ezanından, selasından nasıl rahatsız olursunuz" dedim. Tabi bunlar yine rahatsız olduklarını söylediler. Olaylar farklı yönlere gitti. Fiili olarak değil ama sözlü olarak hakaret etmeye başladılar. Ama ben yine kendilerine dini açıdan fetvalar verdim. Yine de dinlemediler ve rahatsız olduklarını söylediler. Ezanı, selayı susturmak için sözlü hakaret ettiler. Ama ben kendilerine yine hakaret etmelerine rağmen kötü bir şey demedim. Çünkü bize yakışmaz" dedi.

"Camiyi açamam"

Caminin açılmasına müsaade etmediğini kaybeden Şener, "Camiye girerek selayı susturmak istediler. Ben de "Buna müsaade etmem. Benim de amirim var. Diyanetin verdiği emir üzerine bu selaları okumaya başladık. Onun için ben camiyi açmamam gerekiyor" dedim. Onlar da amirimin numarasını istediler. Müftü hocamızı aradılar. Bunlar hoş şeyler değil. Vatanı, milleti için kendi cemaatinden, namaz kılan bir ümmetten bu hakaretleri duymak insanı üzüyor. Mevlam ıslah eylesin" ifadelerini kullandı.

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 04:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Darbe girişimi yanlılarının hakaretlerine uğrayan imam o günleri anlattı - Son Dakika
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