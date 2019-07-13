Darbelerin acı tarihi bu müzede anlatılıyor - SAMSUN

İLYAS GÜN - Samsun'un Canik Belediyesi, Türkiye'nin darbeler tarihinin anlatıldığı Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi ile ülkenin içinden geçtiği zor süreçleri gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.Canik Belediyesi, 27 Mayıs 1960 darbesinden başlayarak 12 Eylül 1980 darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 28 Şubat 1997 "postmodern" darbesi, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ile 15 Temmuz 2016 FETÖ'nün hain darbe girişimini ziyaretçilere Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi'nde anlatıyor.Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes'in 27 Mayıs 1960'ta hapse atılıp ardından idam edilmesinin anlatıldığı müzede, 12 Eylül 1980'de cuntanın yönetime el koyduğu açıklaması, olayı evinden televizyon başında öğrenen bir ailenin gözünden aktarılıyor.Darbe ve muhtıraların gazete manşetlerindeki yansımalarının da ziyaretçilere gösterildiği müzede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halkın darbecilere karşı direnişi minyatür objelerle canlandırılıyor.FETÖ'nün darbe girişimi sırasında köprüde çekilen fotoğraf ve görüntülerden yola çıkılarak yapılan çalışmada 15 Temmuz gecesi vatandaşların kahramanlığı öne çıkartılıyor.Müzede, darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanlığı Köprülü Kavşağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Dairesine helikopterlerle bomba atılması da animasyonla ziyaretçilere aktarılıyor."15 Temmuz'da milletimiz, 'artık yeter' dedi"Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AA muhabirine, 15 Temmuz'un Türkiye'yi içeriden ve dışarıdan kuşatan bir işgal girişimi olduğunu vurguladı.Şerefli Türk ordusunun üniformasını giymiş satılmış ruhların milletin vergileriyle alınmış silahları millete doğrulttuğunu hatırlatan Sandıkçı, "Hain darbe girişimiyle ülkemize diz çöktürülmeye çalışılmış fakat aziz milletimiz ferasetiyle bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı, inançlı evlatları olduğunu göstermiştir. Memleket sevdalısı yürekler selalar ve liderinin çağrısıyla alanlara inerek hain kalkışmaya başkaldırmıştır. O gün savaş uçağına terlik fırlatan, tankların egzozunu gömleklerini yırtarak kapatan ve önüne yatan, göğsünü mermiye siper eden milletimiz 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerini acı şekilde yaşadığı için darbelere, darbecilere isyan eden anlayışla büyük direnç göstermiştir." dedi.Türkiye'nin içinden geçtiği zor süreçleri gelecek nesillere aktarmak için Şehit Erol Olçok 15 Temmuz Müzesi'ni kurduklarını belirten Sandıkçı, yaşanılan tüm darbelerin bu müzede canlandırıldığını söyledi.Türkiye'nin 1960 ve 1980 darbeleri ile 28 Şubat'ta bedel ödediğine dikkati çeken Sandıkçı, "Nihayetinde 15 Temmuz'da milletimiz, 'artık yeter' diyerek karanlık başlayan gecenin aydınlık sabahına ulaşmamızı sağladı. Müzemizde milletimizin vatan, bayrak, bağımsızlık ve özgürlük sevdası resmedilmekte. 15 Temmuz, yeniden dirilişin destanıdır. Milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç olmadığını ortaya koyan bir destandır. Gençlerimize ülkemizin hangi şartlardan bugünlere geldiğini iyi anlatmalı, milli manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeli, tarih şuuru ve bilinci vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.