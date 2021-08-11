Üye Girişi
DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI - Son Dakika

DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI

11.08.2021 15:14

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Gebze Ticaret Odası ve Darıca Belediyesi'nin ortaklığıyla içerisinde taziye, aşevi, sosyal market gibi yerlerin olacağı Darıca Hizmet Kompleksinin temeli törenle atıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Gebze Ticaret Odası ve Darıca Belediyesi'nin ortaklığıyla içerisinde taziye, aşevi, sosyal market gibi yerlerin olacağı Darıca Hizmet Kompleksinin temeli törenle atıldı.

Gebze Ticaret Odası Vakfı ve Darıca Belediyesi ortaklığı ile Darıca Nene Hatun Mahallesi'nde yapılacak, içerisinde taziye, aşevi ile sosyal market ve çeşitli birimlerin olacağı Darıca Hizmet Kompleksinin temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Rifat Hisarcıklıoğlu, "Gebze Ticaret Odamız 112 acil servis merkezleri kuruyor. Halk Eğitim Toplum Sağlığı Merkezleri açıyor. Teknoparklarla, şirketlerinin Ar-Ge departmanlarında nitelikli elemanlar yetiştiriyorlar. GTO akredite bir oda. Burada baktığımız 5 yıldızlı hizmet veriyor. Bugün Paris, Berlin, Londra ticaret odaları üyelerine hangi oranda hizmet veriyorsa Gebze Ticaret Odası da aynı şekilde hizmet veriyor. Bundan dolayı yönetimi, meclisiyle tüm çalışanları kutluyorum. Her milli meselede aktif olarak kendini göstermiştir. Erciş depreminde GTO oradaydı. Soma Maden, Hopa sel felaketi, en son Muğla orman yangınında hızla seferber olduk. Sahada gözlerimle gördüm Nail Çiler canla başla çalıştı. İhtiyaç olan ürünleri Gebze'den temin edip bölgeye gönderilmesini sağladı. Bir ticaret odası daha ne yapsın. Nerede sıkıntı, ihtiyaç varsa GTO orada elini taşın altına koymuş durumda. Sizler için her konuda hizmet veren aktif olan oda Gebze için fırsattır. Hizmet kompleksimizin Darıca'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şehirlerin artık firmalarmış gibi kendi markalarına yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Şehrimiz adına gurur duyuyoruz. Yeni dönemde çokça söylenen sözlerden biri de şu diyorlar ki 'Artık ülkeler değil şehirler rekabet ediyor'. Şehirler adeta firmalarmış gibi kendi markalarına yatırım yapıyorlar, marka çalışmaları yapıyorlar. O marka çalışmalarının bir tanesi de o şehirde ki sivil toplumun gücü, iş yapabilme kapasitesi. Gelişmiş ülkelerde gelişmeyle birlikte ortaya çıkan sosyal faaliyetlere çok büyük ihtiyaçlar duyuluyor. Bu manada sivil toplumun gücü birlikte çalışması son derece kıymetli. Kocaeli gerçekten güzel bir şehir. Kocaeli Türkiye'nin lokomotifi bir şehir. Sanayinin başkentidir. Lütfen sanayi sanayi demekten vazgeçelim. Yüzde 50'si orman, yüzde 29 tarımsal alan bir şehir. Kocaeli iki denize kıyısı olan, 1 göle kıyısı olan bir şehir. Dağ sporları, kayak yapılabilen yeşilin bir şehri." diye konuştu.

DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI
DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI
DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI
DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI

Türkiye, Kocaeli, Darıca, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi! 15:25 Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi! Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? 15:14 Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü 15:04 Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü
Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! 14:54 Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu! Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! 14:12 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu! Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 13:54 Alişan'ın kardeş özlemi yürek burktu: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! 12:56 Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! Boğazkale Müzesi'nde bulunan 3 bin 600 yıllık ünik içme kabı ziyaretçi akınına uğruyor 12:28 Boğazkale Müzesi'nde bulunan 3 bin 600 yıllık ünik içme kabı ziyaretçi akınına uğruyor

Son Dakika Haberleri
15:25 Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi!
15:25 Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi
15:14 Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?
15:09 Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak
15:04 Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü
14:58 PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar
14:53 Son Dakika: Cinsel saldırı iddiasından sonra intihar eden Eda Nur Kaplan olayında gözaltına alınanların sayısı 3 oldu!
14:42 Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!
14:30 Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında açıklama yapan Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Netleşen bir yok
14:11 Merakla beklenen kamu işçilerinin zam görüşmeleri belli oldu!
Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi         
15:25
Bomba iddia: Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü Bomba iddia: Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü         
15:21
Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak         
15:09
PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar PSG'ye transfer olan Lionel Messi: Gelmemin sebeplerinden biri de Neymar         
14:58
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in beyninde tümöre rastlandı!         
14:42
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!         
12:49
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 15:28:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DARICA'DA HİZMET KOMPLEKSİNİN TEMELİ TÖRENLE ATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement