Darıca'lı karateciler 6 madalya ile döndü
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Türkiye Karate Federasyonu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'na katılan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları 6 madalya ile şampiyonayı tamamladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:51 Kaynak: İHA
Karate Federasyonu tarafından Gaziantep
Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen Ümit, Genç
ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'na katılan Darıca
Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları 6 madalya ile şampiyonayı tamamladı.
Gaziantep Şahinbey
Spor Salonu'nda 54 ilden 840'ı erkek, toplam bin 477 sporcunun katıldığı Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda, 33 kategoride sporcular madalya için ter dökerken, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları toplamda 1 altın 3 gümüş 2 bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı. Kulübün 7 sporcusu da 15 Ağustos'ta Kocaeli
'nde yapılacak olan Dünya şampiyonası seçmelerine katılmayı hak kazandılar. - KOCAELİ
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