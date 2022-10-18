Darmaduman 27 Ekim Perşembe 20.00'de FOX'ta! - Son Dakika
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Darmaduman 27 Ekim Perşembe 20.00'de FOX'ta!

18.10.2022 09:44

Darmaduman 27 Ekim Perşembe 20.00'de FOX'ta!

Darmaduman 27 Ekim Perşembe 20.00'de FOX'ta!

Ailevi sebeplerle Eskişehir'den İstanbul'a taşınan Servet Ailesi bambaşka bir çevreye girerler. Başladıkları özel üniversitedeki ortama uyum sağlamaya çalışan ikizler Kerem ve Ece burada kendilerine hiç benzemeyen insanlarla tanışacak, bir yandan büyüme sancıları içinde yetişkinliğe doğru adım adım yol alırken bir yandan da kendilerini keşfedecekleri arayışlar, hatalar ve ilk aşkın heyecanlarıyla savrulacakları, adına gençlik denen uzun bir yolculuğa çıkacaklardır.

İkizler büyüme sancılarıyla sınanırken babaları Harun 25 yıldır ayak basmadığı baba evine geri dönmek zorunda kalınca baba oğul arasındaki küslük derin hesaplaşmalarla tüm aileyi zorlayacaktır. Anneleri Beliz ise kendini keşfedeceği yeni bir döneme girecektir.

İkizlerin dedesi Asaf ve babaanneleri Ayla, 25 yıl sonra oğulları ve torunlarıyla aynı çatı altında yaşamaya başladıklarında girecekleri çatışmalarla büyümenin ve olgunlaşmanın bir ömre yayıldığını anlayacaklardır.

OYUNCULAR: Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Malbora, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Nur Fettahoğlu ve Necip Memili.

KÜNYE:

YAPIMCI: AY YAPIM

YÖNETMEN: Deniz Yorulmazer

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Kaynak: DailyMotion.com

Eskişehir, İstanbul, gençlik, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Darmaduman 27 Ekim Perşembe 20.00'de FOX'ta! - Son Dakika

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