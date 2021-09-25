Üye Girişi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi - Son Dakika

Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi

25.09.2021 12:12
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi, System.String[]

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkan'ın kaçak çiftliğini görüntülemeye çalıştığı sırada saldırıda, Türkkan'ın çalışanları tarafından feci şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı nikah merasimi ile dünya evine girdi.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkan'ın kaçak çiftliğini görüntülemeye çalıştığı sırada saldırıda, Türkkan'ın çalışanları tarafından feci şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı nikah merasimi ile dünya evine girdi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 Haziran tarihinde İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğindeki yıkım çalışmalarını takip ederken, Türkkan'ın çalışanı olduğu belirlenen 4 saldırgan tarafından darp edilen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mustafa Uslu, dünya evine girdi. Darp edildikten sonra geniş bir kitle tarafından destek alan Uslu, hayatını Aslı Sena Çevikbaş ile birleştirdi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen nikah merasimine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammet Aslan, siyasi parti il ve ilçe başkanları katıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından kıyılan nikah sonrasında evlilik cüzdanını genç çifte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.

"Rabbim bu evliliği mübarek kılsın"

Genç çiftin nikah merasimine katılıp şahitlik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çevikbaş ve Uslu ailelerinin en mutlu gününde onları yalnız bırakmamak için kendilerine yoldaşlık ediyoruz. Tabi bizler resmi siz fahri şahitler olarak bu nikaha şahitlik ettik. Rabbim hayırlı, mübarek eylesin. Rabbim evlatlarımızın acısını göstermesin, en kötü günümüz böyle olsun diye dua ediyoruz. İyi günler paylaşıldıkça çoğalır, kötü günler paylaşıldıkça azalır. Bu manada sizler iki güzel kardeşimiz olarak inşallah birbirinize yarenlik ederek bu evliliği sonsuza kadar götüreceksiniz. Bizim Rabbimizden temennimiz, duamız bu şekilde. Rabbim de inşallah sizlere bu memlekete hayırla hizmet edecek, vatanına dinine bağlı hayırlı evlatlar nasip edecek diye dua ediyoruz. Rabbim bu evliliği mübarek kılsın" dedi.

"Helal lokma peşinde görevini en güzel şekilde yapmaya çalışırken saldırıya uğradı"

Mustafa Uslu ile tatsız bir olay neticesinde tanıştığını ifade eden Varank, "Biz Mustafa ile maalesef hiç olmamasını istediğimiz bir şekilde tanıştık. Ben kendisini ziyaret ettiğimde dedim ki, maddem nikahın var ben söz veriyorum o nikaha geleceğim, şahitliğimi yapacağım. Ben burada sözümü tutmuş oluyorum. Gelirken şunu düşündüm Bilişim Vadisi'ndeydim beraber barkım Mustafa'nın yüzündeki iz kalmış. Acaba Sena kızımız acaba benim eşimin yakışıklılığı bozulmuş mudur diye düşünmüş müdür?. Ama sonra böyle düşündüm, Mustafa kardeşimiz helal lokma peşinde görevini en güzel şekilde yapmaya çalışırken, maalesef kendilerine milli iradenin temsilcisi diyen zorbaların saldırısına uğradı. İnşallah rabbim onlara hayırlı evlatlar nasip ettiğinde Sena ile birlikte Mustafa diyecek ki, bir şeref nişanesi olarak 'Ben helal lokma peşinde koşarken, maalesef başımıza böyle bir şey geldi. Evlatlarım siz de asla doğru yoldan, helal lokmanın peşinden gitmekten ayrılmayın' diyecek. Bunu da inşallah sonsuza kadar taşıyacağı nişanı olarak görmemiz lazım. Rabbim bu nikahı hayırlı, uğurlu eylesin. İnşallah sizlere de bu ülkeye yine aynı şekilde hayırla hizmet etmeyi nasip etsin" diye konuştu. - KOCAELİ

Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi
Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi

İhlas Haber Ajansı, Mustafa Varank, Mustafa Uslu, Evlilik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu 11:49 TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı? 11:28 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı? Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti 11:24 Finlandiyalı turist, tramvay köprüsünden atlayarak intihar etti
''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi 10:53 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, 10:47 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu 10:10 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu
Ruhsatsız 09:54 Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin 09:25 BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin

Son Dakika Haberleri
11:30 Karnından basket topu büyüklüğünde 7.5 kilo tümör çıkarıldı
11:28 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı?
11:26 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti
10:52 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi
10:50 BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı
10:49 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı
10:46 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli
10:44 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi
10:12 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim
10:09 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu
AK Partili vekilden 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz AK Partili vekilden 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:21
Prenses Mako, bir siville evlenip Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı kabul etmedi Prenses Mako, bir siville evlenip Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı kabul etmedi         
11:35
5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti         
11:27
Akılalmaz planları ifşa oldu! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş Akılalmaz planları ifşa oldu! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş         
11:21
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti         
10:09
Samsun'da barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri öğrencilere 1 ay ücretsiz Samsun'da barınma sorununa karşı önlem: Kamu kurum misafirhaneleri öğrencilere 1 ay ücretsiz         
09:32
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi         
09:07
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
Balıkçılar bile şaşkın! 16 kiloluk dev kalamarlar ağlarına takıldı: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum Balıkçılar bile şaşkın! 16 kiloluk dev kalamarlar ağlarına takıldı: 35 yıllık meslek hayatımda ilk defa görüyorum         
11:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 12:32:25. #1.12#
SON DAKİKA: Darp edilen İHA Muhabiri Uslu dünya evine girdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement