Darülaceze’de anlamlı buluşma: Sıfır Atık vizyonu kuşakları bir araya getirdi

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde sürdürülen çevre vizyonu, toplumun farklı kesimlerinde karşılık bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Darülaceze sakinleriyle “İsrafsız Bayram Sofraları” programında bir araya geldi. İstanbul Şişli’de gerçekleştirilen buluşmada çevre bilinci, toplumsal dayanışma ve kuşaklar arası kültürel aktarım konuları ele alındı.

“İSRAFSIZ BAYRAM SOFRALARI” KAMPANYASI BAŞLATILDI

Programda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Darülaceze sakinlerinin bilgi ve tecrübeleriyle toplum için büyük bir değer taşıdığını belirtti. Vakfın, Emine Erdoğan’ın liderliğinde dünyanın 193 ülkesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ağırbaş, sıfır atık anlayışının yalnızca çevreyi korumayı değil aynı zamanda kültürel değerleri yaşatmayı da hedeflediğini söyledi.

Kurban Bayramı öncesi israfa dikkat çekmek amacıyla yeni bir kampanya başlattıklarını açıklayan Ağırbaş, “Bayram sofraları kurulsun, bu kültür devam etsin fakat herkes tabağına yiyebileceği kadar yemek alsın. İsrafa yer vermeyelim” dedi. Dünyada milyonlarca insanın açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlatan Ağırbaş, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN TASARRUF ANLAYIŞI ÖNE ÇIKTI

Programda özellikle Anadolu kültürünün temel değerleri arasında yer alan “nimetin kıymetini bilme”, “onararak kullanma” ve “israf etmeme” alışkanlıklarının günümüz sürdürülebilir yaşam anlayışıyla örtüştüğü vurgulandı. Darülaceze sakinlerinin geçmiş yaşam deneyimleri üzerinden anlattığı tasarruf örnekleri, etkinliğin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam da kurumun rehabilitasyon çalışmalarının sıfır atık yaklaşımıyla uyumlu olduğunu belirterek, “Biz hiçbir şeyi israf etmeyelim, her şeyden yeni bir şey oluşturalım anlayışıyla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı. Program boyunca çevre sorunlarının yalnızca teknik çözümlerle değil, toplumsal bilinç ve ortak sorumluluk anlayışıyla çözülebileceği mesajı verildi.

GEÇMİŞİN TASARRUF KÜLTÜRÜ GELECEĞE REHBER OLUYOR

Buluşmada geçmiş kuşakların sade yaşam kültürünün günümüz dünyası için önemli bir rehber olduğu ifade edildi. Tek kullanımlık tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştığı günümüzde, geçmişte benimsenen tasarruf anlayışının iklim krizine karşı güçlü bir toplumsal hafıza sunduğu belirtildi.

Sıfır Atık Vakfı’nın gençler, çocuklar, yaşlı bireyler ve yerel topluluklarla yürüttüğü çalışmaların çevre bilincini toplumsal bir harekete dönüştürdüğü kaydedilirken, Türkiye’nin sıfır atık alanında uluslararası platformlarda örnek gösterilen bir model haline geldiği ifade edildi. Program sonunda Darülaceze sakinlerine çeşitli hediyeler takdim edilirken, hatıra fotoğrafları çekildi.

SIFIR ATIK VİZYONU TOPLUMUN HER KESİMİNE YAYILIYOR

Darülaceze’de gerçekleştirilen anlamlı buluşmanın, çevre bilinci ile toplumsal dayanışmayı aynı zeminde buluşturduğu ifade edildi. Yaşlı bireylerin hayat tecrübelerinin sürdürülebilir gelecek hedefleri açısından önemli bir rehber olduğuna dikkat çekilirken, sıfır atık yaklaşımının aileden başlayarak toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, Türkiye genelinde sürdürülen sıfır atık çalışmalarıyla birlikte çevre dostu yaşam kültürünün her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, çevreyi korumanın yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri de korumak anlamına geldiğini ifade etti.