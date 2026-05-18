Darülaceze’de anlamlı buluşma: Sıfır Atık vizyonu kuşakları bir araya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Darülaceze’de anlamlı buluşma: Sıfır Atık vizyonu kuşakları bir araya getirdi

Darülaceze’de anlamlı buluşma: Sıfır Atık vizyonu kuşakları bir araya getirdi
18.05.2026 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Darülaceze sakinleriyle “İsrafsız Bayram Sofraları” programında bir araya geldi. Programda sıfır atık kültürü, tasarruf bilinci ve sürdürülebilir yaşam anlayışının toplumsal hafızadaki yeri ele alınırken, Kurban Bayramı öncesi israfa karşı yeni kampanya başlatıldı.

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde sürdürülen çevre vizyonu, toplumun farklı kesimlerinde karşılık bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Darülaceze sakinleriyle “İsrafsız Bayram Sofraları” programında bir araya geldi. İstanbul Şişli’de gerçekleştirilen buluşmada çevre bilinci, toplumsal dayanışma ve kuşaklar arası kültürel aktarım konuları ele alındı.

Darülaceze’de anlamlı buluşma: Sıfır Atık vizyonu kuşakları bir araya getirdi

“İSRAFSIZ BAYRAM SOFRALARI” KAMPANYASI BAŞLATILDI

Programda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Darülaceze sakinlerinin bilgi ve tecrübeleriyle toplum için büyük bir değer taşıdığını belirtti. Vakfın, Emine Erdoğan’ın liderliğinde dünyanın 193 ülkesinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ağırbaş, sıfır atık anlayışının yalnızca çevreyi korumayı değil aynı zamanda kültürel değerleri yaşatmayı da hedeflediğini söyledi.

Kurban Bayramı öncesi israfa dikkat çekmek amacıyla yeni bir kampanya başlattıklarını açıklayan Ağırbaş, “Bayram sofraları kurulsun, bu kültür devam etsin fakat herkes tabağına yiyebileceği kadar yemek alsın. İsrafa yer vermeyelim” dedi. Dünyada milyonlarca insanın açlık ve susuzluk nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlatan Ağırbaş, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN TASARRUF ANLAYIŞI ÖNE ÇIKTI

Programda özellikle Anadolu kültürünün temel değerleri arasında yer alan “nimetin kıymetini bilme”, “onararak kullanma” ve “israf etmeme” alışkanlıklarının günümüz sürdürülebilir yaşam anlayışıyla örtüştüğü vurgulandı. Darülaceze sakinlerinin geçmiş yaşam deneyimleri üzerinden anlattığı tasarruf örnekleri, etkinliğin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam da kurumun rehabilitasyon çalışmalarının sıfır atık yaklaşımıyla uyumlu olduğunu belirterek, “Biz hiçbir şeyi israf etmeyelim, her şeyden yeni bir şey oluşturalım anlayışıyla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı. Program boyunca çevre sorunlarının yalnızca teknik çözümlerle değil, toplumsal bilinç ve ortak sorumluluk anlayışıyla çözülebileceği mesajı verildi.

Darülaceze’de anlamlı buluşma: Sıfır Atık vizyonu kuşakları bir araya getirdi

GEÇMİŞİN TASARRUF KÜLTÜRÜ GELECEĞE REHBER OLUYOR

Buluşmada geçmiş kuşakların sade yaşam kültürünün günümüz dünyası için önemli bir rehber olduğu ifade edildi. Tek kullanımlık tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştığı günümüzde, geçmişte benimsenen tasarruf anlayışının iklim krizine karşı güçlü bir toplumsal hafıza sunduğu belirtildi.

Sıfır Atık Vakfı’nın gençler, çocuklar, yaşlı bireyler ve yerel topluluklarla yürüttüğü çalışmaların çevre bilincini toplumsal bir harekete dönüştürdüğü kaydedilirken, Türkiye’nin sıfır atık alanında uluslararası platformlarda örnek gösterilen bir model haline geldiği ifade edildi. Program sonunda Darülaceze sakinlerine çeşitli hediyeler takdim edilirken, hatıra fotoğrafları çekildi.

Darülaceze’de anlamlı buluşma: Sıfır Atık vizyonu kuşakları bir araya getirdi

SIFIR ATIK VİZYONU TOPLUMUN HER KESİMİNE YAYILIYOR

Darülaceze’de gerçekleştirilen anlamlı buluşmanın, çevre bilinci ile toplumsal dayanışmayı aynı zeminde buluşturduğu ifade edildi. Yaşlı bireylerin hayat tecrübelerinin sürdürülebilir gelecek hedefleri açısından önemli bir rehber olduğuna dikkat çekilirken, sıfır atık yaklaşımının aileden başlayarak toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, Türkiye genelinde sürdürülen sıfır atık çalışmalarıyla birlikte çevre dostu yaşam kültürünün her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, çevreyi korumanın yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri de korumak anlamına geldiğini ifade etti.

Emine Erdoğan, Darülaceze, Son Dakika

Son Dakika Darülaceze Darülaceze’de anlamlı buluşma: Sıfır Atık vizyonu kuşakları bir araya getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı Halı sahadaki faul kavgası 3 ay sonra hortladı: 1 milimetreyle hayatta kaldı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Tümer Metin, Fenerbahçe’nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını seçti: Hem insanlığına hem de hocalığına kefilim
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım’ın golcü hedefi Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi
Kadıköy’de sağanak yağış Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
NEC Nijmegen’den tarihi başarı Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi oldular NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan

15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
15:21
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
13:43
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı Cenazede kahreden detay
Şehit polisler son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede kahreden detay
13:42
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 15:40:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Darülaceze’de anlamlı buluşma: Sıfır Atık vizyonu kuşakları bir araya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.