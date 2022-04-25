Akşener: Güçlü Türkiye'nin Anahtarı Olan Parlamenter Sistem Önerimizin Detaylarını Değerlendirdiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara... - Son Dakika
Üye Girişi

Akşener: Güçlü Türkiye'nin Anahtarı Olan Parlamenter Sistem Önerimizin Detaylarını Değerlendirdiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara...

25.04.2022 08:34
Akşener: Güçlü Türkiye'nin Anahtarı Olan Parlamenter Sistem Önerimizin Detaylarını Değerlendirdiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti lideri olarak Demokrat Parti ev sahipliğinde yaptıkları üçüncü buluşma için “Güçlü, mutlu ve zengin bir Türkiye’nin anahtarı olan parlamenter sistem önerimizin detaylarını ve gündemdeki güncel gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Gültekin Uysal olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altı siyasi parti lideri olarak Demokrat Parti ev sahipliğinde yaptıkları üçüncü buluşma için "Güçlü, mutlu ve zengin bir Türkiye'nin anahtarı olan parlamenter sistem önerimizin detaylarını ve gündemdeki güncel gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Gültekin Uysal olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya geldi. Üçüncü buluşma yaklaşık altı saat sürdü.

Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Güçlü, mutlu ve zengin bir Türkiye'nin anahtarı olan parlamenter sistem önerimizin detaylarını ve gündemdeki güncel gelişmeleri değerlendirdiğimiz bu kıymetli toplantı için başta ev sahibi Sayın Gültekin Uysal olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Akşener: Güçlü Türkiye'nin Anahtarı Olan Parlamenter Sistem Önerimizin Detaylarını Değerlendirdiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara...
Akşener: Güçlü Türkiye'nin Anahtarı Olan Parlamenter Sistem Önerimizin Detaylarını Değerlendirdiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara...

YORUMLAR
500
İYİ PARTİLİ USTA: BASKIN SEÇİME KARŞI HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR İYİ PARTİLİ USTA: BASKIN SEÇİME KARŞI HAZIRLIKLI OLMAMIZ GEREKİYOR 6'lı masa 3. kez bir araya geldi! Gözler görüşmeden çıkacak sonuçta 6'lı masa 3. kez bir araya geldi! Gözler görüşmeden çıkacak sonuçta

Gültekin Uysal, Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akşener: Güçlü Türkiye'nin Anahtarı Olan Parlamenter Sistem Önerimizin Detaylarını Değerlendirdiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara... - Son Dakika


Son Dakika
08:41 Güncel döviz fiyatları! 25 Nisan'da dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:38 Araba almak isteyenlere kötü haber! Mayıs ayında yüzde 25 zam geliyor
08:22 25 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:22 ABD medyası duyurdu: Yaptırımlarda sıra Putin'in gizli sevgilisinde
08:12 25 Nisan Pazartesi günü hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artıyor
08:04 Seren Serengil'den Hadise'ye Reza Zarrablı örf-adet yorumu
08:01 Sağlıkçılara saldırı, polisin silahıyla ateş açtı! Hastane savaş alanına döndü
08:00 6'lımasa cumhurbaşkanı adayını tanımladı: Uzlaşmacı, özgürlükçü, ahlaklı, liyakat sahibi
07:58 Milyonların gözü bu toplantıda: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
00:46 Adana Demirspor-Trabzonspor karşılaşmasının hakeminden tartışmalı penaltı hakkında gündem olan itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 08:48:10. #1.11#
SON DAKİKA: Akşener: Güçlü Türkiye'nin Anahtarı Olan Parlamenter Sistem Önerimizin Detaylarını Değerlendirdiğimiz Bu Kıymetli Toplantı İçin Tüm Genel Başkanlara... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement