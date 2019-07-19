Son Dakika Haberleri: Davutoğlu ile röportaj yapan gazetecilerin programı yayından kaldırıldı
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Davutoğlu ile röportaj yapan gazetecilerin programı yayından kaldırıldı

1 saat önce

Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile röportaj yapan gazeteciler Akif Beki, İsmail Saymaz ve Yavuz Oğan Sputnik TR radyodaki programlarının yayından kaldırıldığını duyurdu. Davutoğlu, bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Susmayacağız." dedi.

Davutoğlu ile röportaj yapan gazetecilerin programı yayından kaldırıldı, System.String[]
Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile röportaj yapan gazeteciler Akif Beki, İsmail Saymaz ve Yavuz Oğan, Radyo Sputnik'teki programlarının yayından kaldırıldığını duyurdu.

Üç gazetecinin paylaştığı haberle ilgili olarak Davutoğlu da twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız." dedi.
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Ahmet Davutoğlu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:22 
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