Davutoğlu ile röportaj yapan gazetecilerin programı yayından kaldırıldı
1 saat önce
Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile röportaj yapan gazeteciler Akif Beki, İsmail Saymaz ve Yavuz Oğan Sputnik TR radyodaki programlarının yayından kaldırıldığını duyurdu. Davutoğlu, bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Susmayacağız." dedi.
Eski Türkiye
Başbakanı Ahmet Davutoğlu
ile röportaj yapan gazeteciler Akif Beki
, İsmail Saymaz
ve Yavuz Oğan, Radyo Sputnik'teki programlarının yayından kaldırıldığını duyurdu.
Üç gazetecinin paylaştığı haberle ilgili olarak Davutoğlu da twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:22
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