Son Dakika Haberleri: Dean Saunders 1 gün hapis yattı
Son Dakika Spor Haber

Dean Saunders 1 gün hapis yattı

40 dakika önce

Spor Arena / DIŞ HABER - Saunders, mayıs ayında 70 bin pound değerindeki Audi A8 marka aracı ile Chester'da polis kontrol noktasında durduruldu.

Dean Saunders 1 gün hapis yattı, System.String[]

Spor Arena/ DIŞ HABER - Saunders, mayıs ayında 70 bin pound değerindeki Audi A8 marka aracı ile Chester'da polis kontrol noktasında durduruldu. Polisler onun konuşma tarzından ve vücut dilinden dolayı alkollü olduğundan şüphelendiler ve onun arabadan dışarıya çıkmasını istediler.


Polise direnen ve alkolmetreye üflemeyen 55 yaşındaki eski futbolcu, 10 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Saunders'ın avukatları yaptığı itirazla bu cezanın kaldırılmasını sağladı.


Saunders 200 saat toplum yararına bir işte çalışacak. Ayrıca Galli yıldız trafikten 30 ay men edildi.


Swansea City, Liverpool, Aston Villa gibi takımlarda forma giyen eski forvet oyuncusu, Galatasaray'da Graeme Souness teknik direktörlüğünde 1995-96 sezonunda forma giydi. Saunders Süper Lig'de 24 maçta 15 kez fileleri sarsarak kalitesini göstermişti.


Audi, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu
Sakatlandığına inanmayan Avcı'ya sitem etti: İnanmıyorsanız bakın, sakatım Galatasaray'da Falcao şoku! Gençlerbirliği maçında yok Fenerbahçe idmanında Mehmet Ekici'nin hali dikkatlerden kaçmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:36:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dean Saunders 1 gün hapis yattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]