Dean Saunders 1 gün hapis yattı

Spor Arena/ DIŞ HABER - Saunders, mayıs ayında 70 bin pound değerindeki Audi A8 marka aracı ile Chester'da polis kontrol noktasında durduruldu. Polisler onun konuşma tarzından ve vücut dilinden dolayı alkollü olduğundan şüphelendiler ve onun arabadan dışarıya çıkmasını istediler.



Polise direnen ve alkolmetreye üflemeyen 55 yaşındaki eski futbolcu, 10 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Saunders'ın avukatları yaptığı itirazla bu cezanın kaldırılmasını sağladı.



Saunders 200 saat toplum yararına bir işte çalışacak. Ayrıca Galli yıldız trafikten 30 ay men edildi.



Swansea City, Liverpool, Aston Villa gibi takımlarda forma giyen eski forvet oyuncusu, Galatasaray'da Graeme Souness teknik direktörlüğünde 1995-96 sezonunda forma giydi. Saunders Süper Lig'de 24 maçta 15 kez fileleri sarsarak kalitesini göstermişti.



