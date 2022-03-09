DEAŞ'ın ABD vatandaşı maaşlı elemanı Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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DEAŞ'ın ABD vatandaşı maaşlı elemanı Mersin'de yakalandı

09.03.2022 17:09

DEAŞ'ın ABD vatandaşı maaşlı elemanı Mersin'de yakalandı Mersin'de, ABD Büyükelçiliğinden gelen ihbar üzerine başlatılan DEAŞ operasyonunda, eşi Lübnan asıllı olan ABD ve Ürdün vatandaşı 'Abu Malik' kod adlı M.A.L. ile birlikte Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'ın ABD vatandaşı maaşlı elemanı Mersin'de yakalandı

MERSİN - Mersin'de, ABD Büyükelçiliğinden gelen ihbar üzerine başlatılan DEAŞ operasyonunda, eşi Lübnan asıllı olan ABD ve Ürdün vatandaşı 'Abu Malik' kod adlı M.A.L. ile birlikte Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ABD Büyükelçiliğinden Terörle Mücadele Daire Başkanlığına verilen bilgi üzerine, ABD vatandaşı olan E.J. isimli şahsın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesine başvuruldu.

E.J.'nin ifadesi doğrultusunda Mersin Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışmada, eşi Lübnan asıllı ABD ve Ürdün vatandaşı olan 'Abu Malik' kod isimli M.A.L.'nin, merkez Akdeniz ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütünün maaşlı elemanı olduğu belirlenen M.A.L. ile birlikte Suriye uyruklu M.E.E. ve örgüt içerisinde internet üzerinden iletişim irtibatı sağladığı tespit edilen Ö.E.S. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.L. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

DEAŞ'ın ABD vatandaşı maaşlı elemanı Mersin'de yakalandı
DEAŞ'ın ABD vatandaşı maaşlı elemanı Mersin'de yakalandı
DEAŞ'ın ABD vatandaşı maaşlı elemanı Mersin'de yakalandı

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MERSİN'DEKİ DEAŞ OPERASYONUNDA ABD VE ÜRDÜN ÇİFTE VATANDAŞINA TUTUKLAMA MERSİN'DEKİ DEAŞ OPERASYONUNDA ABD VE ÜRDÜN ÇİFTE VATANDAŞINA TUTUKLAMA DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mersin, Lübnan, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DEAŞ'ın ABD vatandaşı maaşlı elemanı Mersin'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEAŞ'ın ABD vatandaşı maaşlı elemanı Mersin'de yakalandı - Son Dakika
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