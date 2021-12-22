DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Bağdadi'yi güvenli bölgeye geçiren sanığa ceza - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de güvenli bölgeye geçişinde rol aldığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim maddeleri de uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 24. Ağır ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed ve avukatı ile Arapça tercüman katıldı.

Son savunması sorulan sanık Muhammed, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir eylemde yer almadığını iddia ederek, "9 çocuğum var. 8 aydan fazladır cezaevindeyim. Ailemden kimseyle görüşemiyorum, Afganistan'a gitmiş olabilirler. Tahliye olmak istiyorum. Doktorum, burada kalmak çalışmak, hem kendime hem de insanlara faydalı olmak istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın etkin pişmanlık hükümleri kapsamındaki beyanlarını dikkate alan heyet, bu nedenle indirim maddelerini uygulayarak sanığın 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme, "resmi belgede sahtecilik" suçundan beraatine karar verdiği sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşu ve Türkiye'ye yönelik eylemleri anlatılmıştı. Suriye'de DEAŞ saflarında girdiği çatışmalarda sağ gözünü ve sağ bacağını kaybeden sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed'in, bu nedenle protez kullandığı aktarılan iddianamede, sanığın, örgütün sözde karar organı Lecne içerisinde bulunan pek çok sözde üst düzey emir ile Suriye'de kaldığı dönemde müşterek hareket ettiği vurgulanmıştı.

İddianamede, DEAŞ'ın yayınladığı şiddet içerikli propaganda videolarında görüntüleri yer alan sanığın, örgütün eski elebaşı Bağdadi'nin 2017'de Deyrizor ve Hama arasındaki güvenli bir yerden Hama'ya intikalinde rol aldığı anlatılmıştı. Bağdadi, 2019'da ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.

Daha sonra aynı yıl Türkiye'ye geçiş yapan sanığın Suriye'nin İdlib, Hama, Deyrizor ve Bab şehirlerindeki aktif DEAŞ mensupları ile irtibatlı olarak hareket ettiği şeklinde istihbari bilgilerin elde edildiği belirtilen iddianamede, sanığın çatışma bölgelerinde çekildiği tespit edilen fotoğraflarına yer verilmişti.

İddianamede, sanığa ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, çok sayıda infaz görüntülerine rastlandığı, canlı bomba yeleğinin bulunduğu fotoğraf ile terör örgütüne ait flama altında konuşma yapan örgüt mensubu kişilere ait görüntü ve fotoğrafların bulunduğu belirtilmişti.

Sanığın 2014 yılında sahte pasaportla Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katıldığı kaydedilen iddianamede, pek çok sözde üst düzey emir ile 2017'de Suriye'de ortak hareket ettiği, Irak ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde askeri emir olarak birçok pozisyonda görev aldığı, 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu sözde komutan olduğu anlatılmıştı.

İddianamede sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed'in "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlarından 17 yıldan 27,5 yıla kadar hapsi isteniyordu.