Dede Korkut uluslararası şölenle anılacak - Son Dakika
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Dede Korkut uluslararası şölenle anılacak

24.06.2022 15:59
Dede Korkut uluslararası şölenle anılacak

Bayburt Belediyesince düzenlenen "26. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" 18-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bayburt Belediyesince düzenlenen "26. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni" 18-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin komite başkanlığını yaptığı şölen, 18 Temmuz'da Dede Korkut'un merkeze bağlı Masat köyündeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başlayacak.

Dede Korkut Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Saray Bahçesi'nde açılış töreni gerçekleştirilecek.

Aynı gün Bayburt Belediyesi Amfi Tiyatro'da Ali Kınık ile Elif Buse Doğan konser verecek, halk oyunları ile havai fişek gösterileri düzenlenecek.

Şölen kapsamında, 19 Temmuz'da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi STF Grafik Tasarım Bölümü tarafından Çoruh Kültür Merkezi'nde "Dede Korkut Afişleri Sergisi" açılacak, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfınca (TÜRKSAV) 24. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri Töreni gerçekleştirilecek. "Dede Korkut'un Manevi Mirasında Türk Dünyası" Konulu Sempozyum düzenlenecek.

Program çerçevesinde 20 Temmuz'da Bayraktar köyündeki Baksı Müzesi'nde konser verilip ilçe, belde ve mahallelerde yöresel oyun gösterileri sunulacak. Tarihi Taşhan'da Türkiye Dokuma Atlası, İhrama Dokunuşlar ve Özgün Giyim Tasarımları sergisi açılacak.

Cirit müsabakasının yapılacağı şölende, 21 Temmuz'da Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde konser düzenlenecek.

22 Temmuz'da Bayburt Belediyesi Şair-Hattat Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi'nin açılacağı şölen kapsamında "Kadrajını Bayburt'a Çevir" konulu fotoğraf sergisi ve Bayburt'un coğrafi işaretli yemeklerinin tanıtımı da yapılacak.

Etkinlikler, 23 Temmuz'da Kaleardı Parkı'nda aşıklar atışması, halk oyunları gösterisi ve konserlerle devam edecek.

Şölen, 24 Temmuz'da Aydıntepe Yaylası'nda halk oyunları gösterisi ve yöre sanatçılarının sahne alacağı konserin ardından sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dede Korkut uluslararası şölenle anılacak - Son Dakika

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