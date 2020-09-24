Definecilerin talan ettiği antik kente devlet sahip çıktı - Son Dakika

Definecilerin talan ettiği antik kente devlet sahip çıktı

Definecilerin talan ettiği antik kente devlet sahip çıktı Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan ve Antik Çağda şifalı suları nedeniyle sağlık ve tapınak merkezi olarak kullanılan Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

Definecilerin talan ettiği antik kente devlet sahip çıktı

Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başladı

AYDIN - Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan ve Antik Çağda şifalı suları nedeniyle sağlık ve tapınak merkezi olarak kullanılan Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları düzenlenen törenle başladı. Aydın il genelindeki 23 antik kentten en önemlilerinden biri olan kutsal alana definecilerin verdiği zarar ise görenleri şaşırttı.

Çine ilçesine bağlı Kırsal Alabayır Mahallesi yakınlarında bulun an ve kuruluş tarihi net olarak bilinmemekle birlikte tarihi M.Ö. önce 5. Yüzyıla kadar dayanan Gerga Antik Kenti'nin definecilerin talanından kurtarılıp tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları törenle başladı.

Tarihçi Charles Teksier'in 19. Yüzyılın sonlarında Güney Batı Ege'de yaptığı yüzeysel araştırmalarda tespit ettiği, Çine'nin Alabayır Mahallesi'nde bulunan Gerga Antik Kenti'nde başlayan kazılar için düzenlenen törene TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan,AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdulbari Yıldız, Kazı Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez, Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut ve çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Önce alanda incelemelerde bulunan heyet, definecilerin binlerce yıllık tarihi yapılara verdikleri zarar karşısında adeta şaşkına döndü. Alanın definecilerin tahribatından kurtarılması için bir an önce gün yüzüne çıkarılması gerektiğini belirten Kazı Başkanı ADÜ Öğretim Üyesi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez, definecilere seslenerek "Geçtiğimiz yıllarda defineciler tarafından kaçak kazıların yapıldığı vatanımızın önemli kültür mirasını korumak için kazı çalışmalarına başladık. Karia bölgesinin en önemli alanı burası. Karia bölgesinin ortak toplanma alanı ve ortak kutsal alanı burası. Bu tapınağın buraya yapılmasının sebebinin su olduğunu düşünüyoruz. Buradaki suyun iyileştirici bir özelliği olduğunu düşünüyoruz. ve böyle bir kutsal alanı dünyanın hiçbir yerinde bulamayız" diyerek definecilerin böylesi önemli bir alana ve tarihi hazineye artık zarar vermemesini istedi.

TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise turizmin güneş, kum ve denizden ibaret olmadığını ve 23 antik kente sahip Aydın'da kültür turizmini de arttırmak istediklerini belirterek "Aydın bir kültür ve medeniyetler şehri. Aydın'da antik kentlerimizi turist çekebilir konuma getirmemiz gerekiyor. Bu anlamda bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sağlık turizm sertifikasına sahip tek üniversiteyiz

Törene katılan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise Gerga'nın bir tapınak olduğuna ve içerisinde iyileştirici bir su bulunduğunun düşünüldüğünde Aydın'daki sağlık turizmine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Burada bir iyileştirici su olabilme ihtimali çok yüksek. Günümüzde ise sağlık turizmi öncelikli noktalardan bir tanesi. Adnan Menderes Üniversitesi olarak uluslararası sağlık turizm sertifikasına sahip tek üniversiteyiz. Bu anlamda sağlık turizminin kıymeti daha çok öne çıkıyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Gerga Antik Kenti'nde ilk kazma protokol üyeleri tarafından vurularak kazı çalışmaları resmen başlamış oldu. Kazı çalışmalarına Çine Belediyesi'nin de destek vereceği belirtildi.

Definecilerin talan ettiği antik kente devlet sahip çıktı

Adnan Menderes Üniversitesi, AK Parti, Aydın, Çine, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Definecilerin talan ettiği antik kente devlet sahip çıktı - Son Dakika


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