Son Dakika Haberleri: Defne Kaymakamı Şengök'ten Hgc'ye Ziyaret

Defne Kaymakamı Şengök'ten Hgc'ye Ziyaret

23 dakika önce

Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni (HGC) ziyaret etti.

Defne Kaymakamı Şengök'ten Hgc'ye Ziyaret, System.String[]
Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni (HGC) ziyaret etti.

Şengök, HGC binasında başkan Ahmet Yetişen ve gazetecilerle bir süre sohbet etti.

HGC Başkanı Ahmet Yetişen, Defne Kaymakamı Şengök'e yeni binasına taşınan Defne Kaymakamlığı için hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonunda Şengök gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:55 Kaynak: AA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hatay, Defne, Güncel
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