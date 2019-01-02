Defne Kaymakamı Şengök'ten Hgc'ye Ziyaret
23 dakika önce
Defne Kaymakamı Nevzat Şengök, Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ni (HGC) ziyaret etti.
Defne
Kaymakamı Nevzat Şengök, Hatay Gazeteciler Cemiyeti
'ni (HGC) ziyaret etti.
Şengök, HGC binasında başkan Ahmet Yetişen ve gazetecilerle bir süre sohbet etti.
HGC Başkanı Ahmet Yetişen, Defne Kaymakamı Şengök'e yeni binasına taşınan Defne Kaymakamlığı için hayırlı olsun dileklerini iletti.
Ziyaret sonunda Şengök gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:55 Kaynak: AA
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