Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi! - Son Dakika

Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi!

15.04.2021 14:17

Mersin'de taksi sürücüsünün, yol ortasında bir süre takip edip sözle taciz ettiği kadının üzerine aracını sürerek çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde meydana geldiği öne sürülen olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

ÖNCE TACİZ ETTİ, SONRA ARACI ÜZERİNE SÜRDÜ

Görüntülere göre, elinde çanta ile yolda yürüyen kadının yanına yaklaşan ticari taksi sürücüsü, bir süre takip ederek taciz ettiği kadının üzerine daha sonra aracını sürerek çarptı.

ÇIĞLIKLARI ORTALIĞI İNLETTİ

Çarpmanın etkisi ile yer düşen kadın çağlık çığlığa bağırmaya başladı. Acı içinde feryat eden kadının çığlıkları bölgede yankılanırken, aracından inen taksi sürücüsü ise bir süre etrafına bakındı. Dehşeti yaşayan kadın, daha sonra eliyle aracı yumruklayıp sürücüye bağırarak olay yerinden uzaklaştı.

Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi!

Yenişehir, Mersin, Taciz, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi! - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Ahmet : Bu itin ruhsatını alacaksın ağır biz ceza birde ömür boyu ehliyetine el koyacaksın bak bir daha oluyor mu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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