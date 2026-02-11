DEM Parti'li Sancar: Raporun bu ay sonuna yetişmesi beklenebilir - Son Dakika
DEM Parti'li Sancar: Raporun bu ay sonuna yetişmesi beklenebilir

11.02.2026 15:21
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşme öncesinde, komisyon raporuna ilişkin taslak metnin partilere gönderildiğini söyledi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacakları görüşme öncesinde, komisyon raporuna ilişkin taslak metnin partilere gönderildiğini söyledi. Sancar, "Önce bu ortak rapor taslağı üzerinde partilerin değerlendirmeleri olacak. Sonrasında yazım ekibi tekrar bir araya gelecek. Bu şartlarda raporun bu ay sonuna yetişmesi beklenebilir" dedi.

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacakları görüşme öncesinde TBMM'de basın mensuplarına açıklama yaptı. Buldan, görüşmenin önemli olduğunu belirterek, "Süreç başladığından beri bu bizim 5'inci ziyaretimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. En son 3,5 ay önce bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bugün tekrar bir araya geleceğiz. Tabii sürecin geldiği belli bir aşama var. Meclis Komisyonu'nun rapor yazım aşamasına girdiği bir dönemde ve özellikle sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kamuoyunda büyük bir beklenti var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede 4-5 önemli gündemimiz var. Gündemimizi burada açmayacağız ancak görüşme sonunda yazılı bir açıklama yaparak sizleri ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

'PARTİLERE TASLAK METİN GÖNDERİLDİ'

Mithat Sancar ise taslak rapor üzerine uzlaşı olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, "Önemli bir görüşme yapacağımızı biz de biliyoruz. Son görüşmemizden bu yana önemli gelişmeler yaşandı. Hem ülkemizde hem Suriye'de hem de Meclis Komisyonu'nun çalışmaları son aşamaya gelmiş bulunuyor. Bunları Sayın Cumhurbaşkanı ile ele alacağız. Karşılıklı görüşlerimizi paylaşacağız ve önerilerimizi paylaşacağız. Meclis Komisyonu'nun ortak raporu ile ilgili şu anda çalışma sürüyor. Bu konuda henüz son bir nokta koyulmuş değil. Partilere taslak metin gönderildi, bu taslak üzerine partiler değerlendirmeler yapacak ve mümkün ölçüde uzlaşmayla en geniş kesimleri kapsayacak ve onları rahatlatacak bir formülasyon ile raporun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var; umarım bu zemini bütün partiler iyi bir şekilde değerlendirir. Sürecin ruhuna ve gelecekte her kesimi rahatlatacak noktalara varması önemlidir. Böyle bir uzlaşma için biz elimizden geleni yapacağız. Diğer partilerden de bu konuda aynı tutumun yansıtılacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'PARTİLERİN DEĞERLENDİRMELERİ OLACAK'

Raporun Meclis'e sunuluş tarihi ile ilgili soru üzerine Sancar, "Son nokta ne zaman koyulacak bilmiyoruz. Önce bu ortak rapor taslağı üzerinde partilerin değerlendirmeleri olacak. Sonrasında yazım ekibi tekrar bir araya gelecek. Bu şartlarda raporun bu ay sonuna yetişmesi beklenebilir" dedi. Sancar ayrıca rapor üzerine uzlaşabilmek için partilerin karşılıklı olarak değerlendirme yapmaları gerektiğini ekledi.

'UMUT HAKKI' CEVABI

Sancar, 'Umut Hakkı'nın raporda yer alıp almayacağına ilişkin tartışmalar üzerine, "Ayrıntılara girmeyelim. Süreç ile ilgili bugüne kadar yaşanan gelişmeleri ve bundan sonra yapılması gerekenleri, gündemde olan önemli konuları ele alacağız" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

