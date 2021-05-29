Demet Akalın ile Seda Sayan program yüzünden karşı karşıya geldi. Demet Akalın ile Alişan'ın Star TV'de yayınlanan 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programı cuma günü final yaptı. Kanalın yeni sezon için Sayan ile anlaşıldığı iddia edildi. Akalın, bu haberlerden sonra Seda Sayan'ı Instagram'dan engellediği ortaya çıktı. Birbirini takip etmeyen ikiliden Sayan'ın, "Ben kimseyi takipten filan çıkmadım niye çıkayım" diyerek, Akalın'ın Sayan'ı engellediği böylece ortaya çıkmış oldu.

İkili, 2018 yılında yine karşı karşıya gelmişti. Sayan'ın sunduğu programda Akalın ve eşi Okan Kurt'u konuk almıştı. Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı video'da eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a da yer verilince şarkıcı ve Kurt gerilmiş, Sayan ve Akalın birbirini silmişti.