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Demet Akalın, Seda Sayan'ı engelledi - Son Dakika

Demet Akalın, Seda Sayan'ı engelledi

29.05.2021 22:16
Demet Akalın, Seda Sayan'ı engelledi, System.String[]

2018 yılında birbirlerini silen Demet Akalın ile Seda Sayan yine karşı karşıya geldi. Demet Akalın, final yapan programının yerine Sayan ile anlaştığı haberleri çıkınca Sayan'ı engellediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Demet Akalın ile Seda Sayan program yüzünden karşı karşıya geldi. Demet Akalın ile Alişan'ın Star TV'de yayınlanan 'Demet ile Alişan Sabah Sabah' programı cuma günü final yaptı. Kanalın yeni sezon için Sayan ile anlaşıldığı iddia edildi. Akalın, bu haberlerden sonra Seda Sayan'ı Instagram'dan engellediği ortaya çıktı. Birbirini takip etmeyen ikiliden Sayan'ın, "Ben kimseyi takipten filan çıkmadım niye çıkayım" diyerek, Akalın'ın Sayan'ı engellediği böylece ortaya çıkmış oldu.

İkili, 2018 yılında yine karşı karşıya gelmişti. Sayan'ın sunduğu programda Akalın ve eşi Okan Kurt'u konuk almıştı. Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı video'da eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a da yer verilince şarkıcı ve Kurt gerilmiş, Sayan ve Akalın birbirini silmişti.

Demet Akalın, Seda Sayan'ı engelledi
Demet Akalın, Seda Sayan'ı engelledi

Demet Akalın, Seda Sayan, Alişan, Star, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Demet Akalın, Seda Sayan'ı engelledi - Son Dakika Magazin


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