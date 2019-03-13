Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazası Geçirdi: 2 Yaralı (2) (Arşiv)
10 dakika önce
SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİÜnlü sanatçı Demet Akbağ, eşi Zafer Çika'nın İzmir'den Çeşme'ye giderken kaza geçirdiği haberi üzerine İstanbul'dan hava yolu ile İzmir'e geldi.
SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİ
Ünlü sanatçı Demet Akbağ
, eşi Zafer Çika'nın İzmir
'den Çeşme
'ye giderken kaza geçirdiği haberi üzerine İstanbul
'dan hava yolu ile İzmir'e geldi. Demet Akbağ, havalimanından eşinin tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi'ne hareket etti. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen Akbağ'ın arka kapıdan giriş yaptığı öğrenildi. Demet Akbağ'ın hastanenin önünde bekleyen yakınlarıyla birlikte eşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi almak üzere doktorlarla görüştüğü belirtildi.
Taylan YILDIRIM- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:33 Kaynak: DHA
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