Demir, antrenörlerle bir araya geldi - Son Dakika

Demir, antrenörlerle bir araya geldi

05.11.2020 15:15
Demir, antrenörlerle bir araya geldi, System.String[]

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, ne kadar çok genç spora kazandırılırsa o kadar gencin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılacağını belirterek, "Spor yapan bir nesil aklını kiralamaz, satmaz" dedi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, ne kadar çok genç spora kazandırılırsa o kadar gencin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılacağını belirterek, "Spor yapan bir nesil aklını kiralamaz, satmaz" dedi.

Demir, kurum antrenörleriyle değerlendirme ve koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Mersin Kız Yurdu Konferans Salonunda, 2020-2021 sezonu pandemi döneminde yapılacak faaliyetler ve projelerle alakalı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya, şube müdürleriyle kurumda görev alan 92 antrenör katıldı. Sportif Değerlendirme ve Takip Şube Müdürü Vedat Akyar'ın kentteki sportif faaliyetlerle alakalı yaptığı sunumun ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, başarılı olmak için hedefleri hep yüksek tuttuklarını söyledi.

Müdürlük bünyesinde il genelinde 48 spor tesisinin bulunduğunu hatırlatan Demir, "Özellikle Akdeniz Oyunları sebebiyle ilimize kazandırılan devasa tesislerimizde önceliğimiz lisanslı sporcu sayımızı arttırmaktır. Göreve başladığım ilk günden bugüne kadar Tarsus'tan Bozyazı'ya kadar kurumumuz bünyesindeki tüm tesislerimizi gezdim. Bu süreçte Mersin'in gençliğini ve sporunu analiz ettik. Kurumumuz sadece spor hizmeti veren bir kurum değil. Gençlik, eğitim, kültür, sanat gibi eğitimlerin hepsini yapabilen, sürekli hareket halinde olan ve tamamen insan odaklı çalışan bir kurumuz. Bu işin bir tarafında da siz antrenörlerimiz varsınız. Biz öncelikle birlikte hareket ederek ilimizde sporun nasıl gelişeceğine dair projeler üretip birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Tesisleri en iyi şekilde kullanmak zorundayız"

Mersin'in, tesisleşme anlamında Türkiye'de ilk 4 ilden biri olduğunu vurgulayan Demir, "321 kilometre kıyı şeridi olan nadide illerimizden birisiyiz. Biz Mersin'de sporu harmanlayıp tanelerini bir bir alacağız. Siz alanlarında uzman antrenörlerimizle birlikte bunu başarabilirsek, burada bir eser bırakmış oluruz. Çünkü bir çok ilde, ilimizde mevcut olan devasa tesisler yok. Bizler de elimizdeki nadide tesisleri en iyi şekilde kullanmak zorundayız. Ben de il müdürü olarak yaptığım işi en güzel şekilde ve doğru yapmak istiyorum. Bunu da siz değerli antrenörlerimizle birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Benim spora ve bu ülkenin gençliğine bakış açım bu" diye konuştu.

Pandemiden dolayı sınırlı sayıda sporcu ile çalışmak zorunda olduklarını kaydeden Demir, " Fakat biz bu dezavantajlı durumu önümüzdeki dönemlerde hayata geçirebileceğimiz plan ve projelerle değerlendirmeliyiz. Oturalım, 2021 yılında neler yapmamız gerektiğini beraber tartışıp konuşarak ortaya koyalım. Bu şehirde Tarsus'tan Anamur'a kadar 0-35 yaş nüfus 700 bin. Bu genç nüfusun çoğuna dokunup, gençlerimizin hayallerine yön vermemiz gerekiyor. Bizler bunu şehrimiz, ülkemiz ve geleceğimiz olan çocuklarımız için yapmalıyız" şeklinde konuştu.

"Spor yapan nesil aklını satmaz"

Çocukları ve gençleri iyi donatarak ülkenin geleceğini iyi kurgulamak gerektiğine işaret eden Demir, şöyle devam etti; "Şu anda gençliğimiz, 'Z kuşağı' dediğimiz yeni neslimizin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Başka bir dünyada yaşıyorlar. Çocuklarımızı eğitim, kültür, sanat, spor ve ahlak konusunda en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Spor yapan bir nesil aklını kiralamaz, satmaz. Sizler ne kadar gencin gözünü açarsanız, o kadar gencimizi Türk sporuna kazandırarak kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabilirsiniz. Hepimiz bu şekilde bakarsak, Mersin ölçeğinde hayata geçirmeyi düşündüğümüz güzel projelerimiz var ve bu projeleri hep birlikte hayata geçirerek daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum."

"Amacımız, Türk sporu ve Türk sporcusunu geliştirmek"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 3 yıl önce imzalanan işbirliği protokolü ile 'Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin hayata geçirildiğini hatırlatan Demir, "Bir milyon 200 bin 3'üncü sınıf öğrencimiz yetenek taramasına girdi. Kuruluş amacı Türk sporu ve Türk sporcusunu geliştirmek olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bu projeyi 81 ilimizde başlatarak asrın projesini hayata geçirmiştir. Bu yetenek taramasında hedef, taranan 1 milyon 200 bin öğrenci arasından bin yetenekli öğrenciye ulaşmaktı. Sizler de Mersin'de güzel işler yapmışsınız. Hepinizin emeğine sağlık. Bu tür projelerle ilimizin faal sporcu açığını kapatabiliriz" dedi. - MERSİN

Demir, antrenörlerle bir araya geldi
Demir, antrenörlerle bir araya geldi
Demir, antrenörlerle bir araya geldi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Demir, antrenörlerle bir araya geldi - Son Dakika Spor


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