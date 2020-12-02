Demir Grup Sivaspor-Villarreal maçına doğru - Son Dakika

Demir Grup Sivaspor-Villarreal maçına doğru

02.12.2020 22:43
Demir Grup Sivaspor-Villarreal maçına doğru, System.String[]

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolculardan dolayı yarın Villarreal ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçına dar bir kadroyla çıkacaklarını ancak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolculardan dolayı yarın Villarreal ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçına dar bir kadroyla çıkacaklarını ancak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Otyakmaz, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında, yarın 4 Eylül Stadı'nda İspanyol temsilcisi Villarreal ile oynanacak maç öncesinde açıklama yaptı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubunda geride kalan 4 haftayı değerlendiren Otyakmaz, "UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başladık. Her ne kadar ilk maçımızda 5-3 gibi bir mağlubiyet almış olsak da deplasmanda 3 gol atmamız bizim burada iyi işler yapabileceğimizin göstergesi. Fakat Kovid-19 pozitiflerin etkisiyle eksik çıktığımız ve öne geçtiğimiz karşılaşmada maalesef kırmızı kart bütün oyun düzenimizi bozarak en önemli rakibimize karşı geri düşmemize neden oldu. İki Karabağ karşılaşması da bizi olayın içinde diri olarak tuttu." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde iki maç daha oynayacaklarını anımsatan Otyakmaz, ilk olarak yarın Villarreal ile rövanş karşılaşmasına çıkacaklarını, ardından da Tel-Aviv'e gideceklerini belirtti.

Yarınki karşılaşmanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Bu karşılaşma bizim için çok önemli ama çok fazla sayıda Kovid-19 pozitifimizin olduğu bir döneme denk geldi. Bakalım, elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Birkaç tane de tedavisi biten ve geri dönen arkadaşımız var ama formsuzluk durumları da söz konusu. Zor bir maç olacak. İlk 11 oluşturmakta zorluk çekiyoruz. Maça çok dar kapsamlı bir kadro ile çıkacağız. Maçta elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Bu karşılaşmada takımımıza güveniyoruz ve iyi bir sonuç alacağına inanıyoruz."

Uefa Avrupa Ligi, Villarreal, UEFA, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivaspor-Villarreal maçına doğru - Son Dakika Spor


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