Demir Grup Sivasspor: 1-1 - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor: 1-1

21.11.2020 15:50
Demir Grup Sivasspor: 1-1, System.String[]

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Ferdi KaradorukFATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Lichaj, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Balkovec (Dk. 76 Alparslan Erdem), Sabo, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 90+3 Ramazan Civelek), Aatif (Dk. 76 Zeki Yıldırım), Ndao, Sobiech (Dk.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Ferdi Karadoruk

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Lichaj, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Balkovec (Dk. 76 Alparslan Erdem), Sabo, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 90+3 Ramazan Civelek), Aatif (Dk. 76 Zeki Yıldırım), Ndao, Sobiech (Dk. 58 Mevlüt Erdinç)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa - Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 87 Hakan Arslan), Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel (Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt), Kone (Dk. 90+3 Ninga)GOLLER: Dk. 86 Sabo (Fatih Karagümrük) - Dk. 44 Lichaj (Kendi Kalesine) (Demir Grup Sivasspor)SARI KARTLAR: Baglia, Ndao,  Koray Altınay, Sabo (Fatih Karagümrük)  Camara, Cofie, Samassa (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'de 9'uncu haftanın açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk Sivasspor, 44'üncü dakikada Lichaj'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi. 86'ncı dakikada Karagümrük'te penaltı atışının başına geçen Sabo'nun vuruşunda kaleci Samassa topu çelmeyi başardı. Dönen topu bir kez daha tamamlayan Sabo skora dengeyi getirdi: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.4'üncü dakikada Sivasspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Kone, Robin Yalçın'ı gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.34'üncü dakikada sol kanattan topla hareketlenen Biglia, ceza sahası yayındaki Sabo'yu gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.44'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Robin Yalçın'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Gradel, Koray'ı çalımladıktan sonra topu içeri çevirdi. Lichaj, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.52'nci dakikada Karagümrük'te paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Ndao ortasını yaptı. Fatih'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.73'üncü dakikada Yasin'in pasıyla savunma arkasına sarkan Gradel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Viviano topu kornere tokatladı.86'ncı dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Mevlüt'ün ceza sahası içinde yer kalmasının arından hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışına topun başına geçen Sabo'nun vuruşunda kaleci Samassa topu oyun alanına çeldi. Topu önünde bulan Sabo, bu kez topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.


- İstanbul

Sabo ayakkabı, Sivasspor, Kasımpaşa, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor: 1-1 - Son Dakika Spor


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