Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçından notlar

Demir Grup Sivasaspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, cezalı Hakan Arslan'ın yerine kaptan Ziya Erdal'ı ilk 11'de görevlendirdi. Geçen hafta cezası nedeni ile forma giyemeyen Yatabare ilk 11'de yer bulurken, hafif sakatlıkları bulunan Mert Hakan ve Caner Osmanpaşa da maça 11'de başladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı nedeni ile Sivas'a getirilmeyen Hasan Ali Kaldırım'ın yerine sol bekte Dirar'ı sahaya sürdü. Sarı kart ceza sınırında bulunan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç de ilk 11'de yer aldı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya Sivassporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 25 bin taraftar tribünlerde takımlarını destekledi.

Çeşitli kentlerden gelen Fenerbahçe taraftarları da kendileri için ayrılan 1590 kişilik misafir tribününü doldurarak takımlarına destek verdi.

Her iki takım taraftarları, ısınmak için sahaya çıkan takımlarına alkış ve tezahüratlar ile moral verdi. Fenerbahçeli taraftarlar futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu , hizmete girdiği 2016 yılından bu yene ilk kez en büyük doluluk oranına ulaştı. Karşılaşma öncesinde Demir Grup Sivasspor taraftarları maraton tribününde 'Göster gücünü' yazılı koreografi oluşturdu.

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ MAÇTA

Ayrıca Sivasspor Kulübü bu sezon uyguladığı projeyi Fenerbahçe maçında da sürdürürken, Sivas'taki ilkokul ve ortaokul öğrencileri bu hafta da maça getirildi. Sivasspor'un konuğu olarak maça gelen çocuklara Türk bayrakları ve Sivasspor bayrakları dağıtıldı.

KOÇ İLE OTYAKMAZ BİRLİKTE İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz , il yöneticileri ile birlikte karşılaşmayı şeref tribününden takip etti.

ÇALIMBAY 5'İNCİ KEZ 'DALYA' DEDİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerindeki 500'üncü lig maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Lig kariyerinde Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Sivasspor'da çalışan Çalımbay, 5'inci kez 'dalya' dedi.