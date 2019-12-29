Demirci Dağları'nda off-road yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Spor Demirci Dağları'nda off-road yaptılar - Son Dakika Spor

Demirci Dağları'nda off-road yaptılar

6 saat önce

Manisa'da off-road tutkunları, zorlu kış şartlarında Demirci Dağları'nda off-road heyecanı yaşadı.

Manisa'da off-road tutkunları, zorlu kış şartlarında Demirci Dağları'nda off-road heyecanı yaşadı.

Demirci Akıncıları Off-Road Timi tarafından düzenlenen etkinliğe 35 off-road tutkunu katıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu tur sırasında çamura saplanan araçlar, diğer off-road ekipleri tarafından çekildi.

Demirci Akdere Mahallesi'nden başlayan parkur 1600 rakımlı Gelin Uçtu Tepesi'nde son buldu. Burada katılımcılara Demirci'nin yöresel düğün yemekleri ikram edildi.

"Hedefimiz Demirci'nin doğal güzelliğini tanıtmak"

Demirci Akıncıları Off-Road Timi sözcüsü Mustafa Güven Çiftçi, yaptığı açıklamada, ilçede 3 yıl önce off-road sporunu tanıtmak için arkadaşlarıyla bu grubu oluşturduklarını belirterek, "Kış mevsiminde Demirci'nin dağlarında off-road yapmak için tüm off-road severleri ilçemize davet ettik. Simav'dan, Sındırgı'dan ve Gördes'ten arkadaşlarımız ilçemize geldi. Amacımız milli mücadele şehri olan Demirci'yi tanıtmak. Gelecek yıl hedefimiz 100 off-road aracıyla bu organizasyonu gerçekleştirmek." diye konuştu.

Kütahya'nın Simav ilçesinden katılan Nuri Kart da 5 yıl önce off-road sporuyla tanıştığını, bu etkinlik sayesinde Demirci'nin güzelliklerini daha yakından tanıma şansı bulduğunu söyledi.

Demirci Dağları'nda off-road yaptılar

Demirci, Akdere, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var
Trabzonspor'da taraftarlar Ünal Karaman için tesislere akın etti! Fenerbahçe'den Fatih Terim'in "Zorlu" twitine olay cevap! Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına yanıt verdi!

Son Dakika Haberleri
01:55 Mbaye Diagne'den Galatasaray'a geri dönüş sinyali! - Son Dakika Spor
01:40 Manchester City 2-0 Sheffield United - Son Dakika Spor
01:10 Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular! - Son Dakika Spor
00:00 Aykut Kocaman: "Kırım, kesim devam ediyor" - Son Dakika Spor
23:58 İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var - Son Dakika Spor
23:41 Trabzonspor'da taraftarlar Ünal Karaman için tesislere akın etti! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 05:18:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirci Dağları'nda off-road yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]