Demirci'de 25 kadına tıbbi aromatik bitkiler sertifikası - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen "Tıbbi Aromatik Bitkiler" kursuna katılan 25 kadına sertifikaları törenle verildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Demirci Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği" kursunda eğitim alan kursiyerler için Demirci Kaymakamlığı Toplantı Salonunda sertifika töreni yapıldı.

Zeytinyağı ve tıbbi aromatik bitki karışımından sabun, organik meyvelerden sirke yapımı öğretilen kadınlar, 72 saatlik kursta e-ticaret uygulamaları dersi de aldı.

Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk tarafından verildi.

Kursiyerlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaptırılan hediye yeleklerde hediye edildi.

Bu arada yoğun talep nedeniyle aynı alandaki 2. kursun gelecek hafta açılacağı öğrenildi.