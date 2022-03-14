Demirci'deki Gümele Mahallesi'nde yaptırılan çok amaçlı salon açıldı - Son Dakika
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Demirci'deki Gümele Mahallesi'nde yaptırılan çok amaçlı salon açıldı

14.03.2022 14:34
Demirci'deki Gümele Mahallesi'nde yaptırılan çok amaçlı salon açıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından Gümele Mahallesi'ne yaptırılan çok amaçlı salon törenle hizmete açıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye tarafından Gümele Mahallesi'ne yaptırılan çok amaçlı salon törenle hizmete açıldı.

İki katlı 440 metrekare büyüklüğündeki salonun açılış törenine Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar, Köprübaşı AK Parti İlçe Başkanı İsa Taşer, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçedeki kırsal mahallelere 7 yılda 17 çok amaçlı salon yaptıklarını belirterek, "'Şehirde ne varsa köylerde de o olacak' sözünden hareketle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İnşallah buralarda birçok düğün, sünnet ve cemiyet töreni yapılır. Hizmet sadece düğün salonu ile değil yol, arazi yolu yapımı, göletler, gibi yatırımları da kazandırmak için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Gümele Mahalle Muhtarı Yunus Yılmaz da mahalleli adına belediye başkanı Selçuk'a teşekkür ederek, salonun hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından içerisinde mutfak, yemek salonu, düğün salonu, gelin odası ve muhtar odasının yer aldığı salonun açılış kurdelesi kesilerek, katılımcılara yemek ikramı yapıldı.

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Demirci, Selçuk, Manisa, Gümele, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'deki Gümele Mahallesi'nde yaptırılan çok amaçlı salon açıldı - Son Dakika


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