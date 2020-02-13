Demirci'yi 4 ülkeden 30 öğrenci ve öğretmen ziyaret edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci'yi 4 ülkeden 30 öğrenci ve öğretmen ziyaret edecek - Son Dakika

Demirci'yi 4 ülkeden 30 öğrenci ve öğretmen ziyaret edecek

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Proje Okulu tarafından hazırlanan proje çerçevesinde 4 ülkeden 30 ziyaretçi 1 hafta boyunca ilçenin tarihi ve kültürünü inceleyecek.

Demirci'yi 4 ülkeden 30 öğrenci ve öğretmen ziyaret edecek, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Proje Okulu tarafından hazırlanan proje çerçevesinde 4 ülkeden 30 ziyaretçi 1 hafta boyunca ilçenin tarihi ve kültürünü inceleyecek.


Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Proje Okulu tarafından hazırlanan "Okullarda Şiddet ve Zorbalığa Karşı Hoşgörü ve Saygıyı Güçlendirme" isimli proje kapsamında 16-22 Şubat 2020 tarihleri arasında Polonya, Makedonya, İspanya ve Romanya'dan 22 öğrenci ile 8 öğretmen, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını inceleyecek ve el sanatları üzerine çalışma yapacak.

Okul Müdürü Mustafa Yıldız, projenin Türkiye ayağının tamamlanmasının ardından kendi öğrencilerinin de mayıs ayında Makedonya, kasımda İspanya, şubatta Polonya ve Mayıs 2021'de Romanya'ya ziyaret yapacağını kaydetti.

Necip Fazıl Kısakürek, Anadolu Lisesi, Demirci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı
Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı: Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum

Son Dakika Haberleri
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:57:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirci'yi 4 ülkeden 30 öğrenci ve öğretmen ziyaret edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]