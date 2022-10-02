"Bugün değerli genel başkanlarla yarının Türkiye'si adına önemli kararlar aldık. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Babacan: Değerli Genel Başkanlarla Yarının Türkiye'si Adına Önemli Kararlar Aldık - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.