Babacan: "Altılı Masada Oturuyorum, Yedinci Bir Kişi Yok. Altına Bakıyorum Yok, Üstüne Bakıyorum Yok. Olmayana Var Demek, Yalan" - Son Dakika
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Babacan: "Altılı Masada Oturuyorum, Yedinci Bir Kişi Yok. Altına Bakıyorum Yok, Üstüne Bakıyorum Yok. Olmayana Var Demek, Yalan"

19.08.2022 14:00
Babacan: "Altılı Masada Oturuyorum, Yedinci Bir Kişi Yok. Altına Bakıyorum Yok, Üstüne Bakıyorum Yok. Olmayana Var Demek, Yalan"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Niğde’de bir vatandaşın “Yedili masanın bir adayı olur mu” sorusuna; “Yedili masa diye bir şey yok. Ben altılı masada oturuyorum, orada yedinci bir kişi yok. Yedinci kişi var diyen, yalan söylüyor. Masanın altına bakıyorum yok, üstüne bakıyorum yok. Olmayana, var demek; yalan” yanıtını verdi.

ENES CAN ÖZMEN

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Niğde'de bir vatandaşın "Yedili masanın bir adayı olur mu" sorusuna; "Yedili masa diye bir şey yok. Ben altılı masada oturuyorum, orada yedinci bir kişi yok. Yedinci kişi var diyen, yalan söylüyor. Masanın altına bakıyorum yok, üstüne bakıyorum yok. Olmayana, var demek; yalan" yanıtını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Niğde'de, partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı. Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Babacan'a bir genç, "Yolsuzluk üzerine bir yanlış mı var? Yoksa politikalarımız mı yanlış? Yoksa üretime dayalı bir yanlışımız mı var?" dedi.

Babacan ise "Hepsi yanlış. Doğruları, biz 12 tane eylem planı ile ortaya koyduk. 10 tane daha geliyor. 22 eylem planı yan yana koyduğunda hepsinin çözümü var, sadece ekonomi değil, hepsinin çözümü var. Çünkü ekonomi politikaları ile bu ülkenin ekonomisi artık düzelmez. Ülkede hukuk ve adaleti güçlendirmek gerekiyor. Ülkede göç politikası gerekiyor, ülkede dış politika gerekiyor, eğitim politikası gerekiyor. Ancak öyle bu ülkenin sorunları çözülür" karşılığını verdi.

Bir başka vatandaş, "Yedili masanın bir adayı olur mu" sorusu üzerine Babacan, "Yedili masa diye bir şey yok. Ben altılı masada oturuyorum, orada yedinci bir kişi yok. Yedinci kişi var diyen, yalan söylüyor. Masanın altına bakıyorum yok, üstüne bakıyorum yok. Olmayana, var demek; yalan" dedi.

Niğde'de bir esnafı da ziyaret eden Babacan; "Çantanın fiyatı gerçekten üçe katladı mı?" diye sordu. Babacan, "Sizin çeşitte, satıp yerine koymak büyük problem. Allah buradan alışveriş edenlere kolaylık versin. Fiyatlar uçtu gitti. Çok zor" dedi. Babacan, "İl il dolaşıyoruz. 30 günde Niğde 17'inci ilimiz ziyaret ettiğimiz. Şimdi Organize Sanayide konuşuyorduk dedim, 30 günde 17'inci yetmez dediler bir günde 3 ile gitmeniz lazım sizin" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babacan: 'Altılı Masada Oturuyorum, Yedinci Bir Kişi Yok. Altına Bakıyorum Yok, Üstüne Bakıyorum Yok. Olmayana Var Demek, Yalan' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babacan: "Altılı Masada Oturuyorum, Yedinci Bir Kişi Yok. Altına Bakıyorum Yok, Üstüne Bakıyorum Yok. Olmayana Var Demek, Yalan" - Son Dakika
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