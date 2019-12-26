DENİB, Denizli ve Uşak'ta

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ortaklığı ile Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde, Denizli ve Uşak'ta "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" verildi.



Seminerler DENİB iş birliğiyle, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ile Uşak'ta, Denizli Ticaret Odası ev sahipliğinde ise Denizli'de verildi.



Gerçekleştirilen seminerlerde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Ticaret Uzman Yardımcısı Gökberk Sönmez, 'İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları Desteklerinden, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlar, Marka-Turquality ile Küresel Tedarik Zincirine Giriş ve Türkiye Ticaret Merkezleri' başta olmak üzere çeşitli konular hakkında mevzuatla ilgili güncel bilgiler sundu.



Seminerlere Denizli ve Uşak'tan yoğun katılım oldu



Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden İhracatı Geliştirme Uzmanı Halit Oral Akbay ise !Ülke Sunumu- Rusya pazarına İhraç İmkanları, pazara girişte yapılması gereken detaylar hakkında genel bilgilendirme yaptı.



Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nden İhracatı Geliştirme Uzmanı Emine Çiğdem Kemahlı Kaleli'nin, 'Çin Halk Cumhuriyeti Pazarına İhraç İmkanları, Çin Dış Ticaret Verileri, Gümrük Vergileri, Pazara Giriş' ile ilgili konulardaki sunumunun ardından, Türk Eximbank Denizli Şubesi'nden Uzman Muhammed Afşar, Salih Kayhan ve Selçuk Ekşi, 'Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları' konularında güncel bilgi sunumları gerçekleştirildi.



Denizli ve Uşak'ta faaliyet gösteren ihracatçı firma temsilcilerinin ve ilgililerin katılım sağladığı seminerler, soru-cevap bölümüyle sona erdi. - DENİZLİ