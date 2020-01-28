Deniz Baykal, hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
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Deniz Baykal, hastaneden taburcu edildi

6 saat önce

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Deniz Baykal, hastaneden taburcu edildi, System.String[]

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, çarşamba günü, Ankara'daki evinde rahatsızlanması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Antibiyotik tedavisinin ardından Deniz Baykal'ın, bugün taburcu edildiği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:59 Kaynak: DHA
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