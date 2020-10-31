Deniz Feneri Derneği, depremin yaşandığı İzmir'e yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika

Deniz Feneri Derneği, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemesi ulaştırdığını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, depremin ardından genel merkez binasında kriz masası oluşturulduğu, kurumun Ege, Antalya ve Afyon temsilciliklerinden 15 kişilik acil yardım ekibinin afetin vurduğu bölgelere sevk edildiği belirtildi.

Derneğin, battaniye, kuru gıda, meyve suyu, kek, sıcak çorba ve su ikramının yanı sıra hijyen malzemeleri götürerek afetzede vatandaşların yaralarını sarmak için bölge halkının hizmetinde olunduğu aktarılan açıklamada, afet bölgelerinde kriz sona erene kadar bölge halkına yardımların sürdürüleceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, "İzmir'de bulunan Ege Bölge Temsilciliğimizin lojistik depolarından ilk etapta battaniye, kuru gıda, çocuk kışlık montları, su, kek, hijyen malzemelerini depremzedelere dağıtmak için depremin vurduğu ilçelere doğru yola çıkardık. Ayrıca Sancaktepe Belediyesinden temin edilen mobil ikram aracıyla da sıcak çorba dağıtılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

AFAD koordinasyonunda bölgede insani yardım çalışmalarına katılacaklarını belirten Cengiz, deprem bölgesinde yaraları sarmak adına devlet ve STK'ların canla başla çalıştığını dile getirdi.