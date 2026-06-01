Deniz Gül kimdir, Deniz Gül kaç yaşında, Türk mü aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Deniz Gül hangi takımda oynuyor hangi takımı tutuyor?

Milli Takım'ın hücum hattına taze kan olarak katılan ve İspanya gibi devlere attığı gollerle adından söz ettiren Deniz Gül, sadece sahadaki başarısıyla değil, özel hayatıyla da merak konusu. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Deniz Gül evli mi, çocuğu var mı, hangi takımı tutuyor?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Türk bir baba ve İsveçli bir annenin oğlu olan, aslen Bolu/Mengenli kökenlere dayanan genç yeteneğin medeni durumu, aile hayatı ve profesyonel kariyerine dair en güncel bilgileri sizler için derledik.

DENİZ GÜL KİMDİR

Avrupa futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Porto formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Deniz Gül, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tercih etmesiyle birlikte spor dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. "Kuzey'in yeni golcüsü" olarak tanımlanan genç futbolcunun hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

İşte 2026 yılı itibarıyla güncel bilgilerle Deniz Gül hakkında merak edilen her şey:

Tam adı Deniz Daniel Gül olan genç yetenek, 2 Temmuz 2004 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır. 1.90 metrelik boyu ve güçlü fiziğiyle modern bir santraforun tüm özelliklerini taşıyan Deniz, futbola İsveç altyapılarında başlamış ve kısa sürede Avrupa devlerinin radarına girmiştir.

DENİZ GÜL ASLEN NERELİDİR?

Deniz Gül, çift kültürlü bir aile yapısına sahiptir. Babası Türk, annesi ise İsveçlidir. İsveç doğumlu olmasına rağmen köklerine sadık kalan genç yıldız, 2025 yılından itibaren milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanarak Ay-Yıldızlı formayı terletmeye başlamıştır. Bazı kaynaklarda ailesinin aslen Muş veya Bolu kökenli olduğuna dair bilgiler yer alsa da kendisi Türkiye'yi "vatanı" olarak gördüğünü her fırsatta dile getirmektedir.

EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ VAR MI?

Deniz Gül bekardır ve henüz çocuğu yoktur. Kariyerinin en parlak dönemlerini yaşayan ve Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri olan genç futbolcu, özel hayatını kameralardan uzak tutmayı tercih ediyor ve tamamen profesyonel gelişimine odaklanmış durumda.

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Deniz Gül, 2024 yazında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz’in köklü kulüplerinden FC Porto’ya transfer olmuştur. 2025-2026 sezonu itibarıyla Porto formasıyla Portekiz Ligi ve Avrupa kupalarında gollerine devam etmektedir. Ayrıca Türkiye A Milli Takımı'nın hücum hattındaki en önemli genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Profesyonel kariyerine İsveç'te başlayan ve Portekiz'de devam eden Deniz Gül, taraftarlık konusunda renk vermeyen oyunculardan biridir.

OYUN STİLİ VE ÖZELLİKLERİ

Hava Hakimiyeti: 1.90'lık boyu sayesinde hava toplarında oldukça etkilidir.

Bitiricilik: Ceza sahası içinde doğru pozisyon alma ve soğukkanlı vuruş yeteneğiyle tanınır.

Hız: Kalıplı fiziğine rağmen kontra ataklarda hızıyla savunmaları zor durumda bırakabilmektedir.

Önemli Not: Deniz Gül, İsveç alt yaş milli takımlarında forma giydikten sonra 2025 yılında A Milli Takım düzeyinde Türkiye'yi temsil etme kararı alarak Türk futbolu için uzun vadeli bir forvet umudu haline gelmiştir.