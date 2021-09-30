Üye Girişi
Deniz manzaralı otelini yurt ihtiyacı olan öğrencilere açtı - Son Dakika

Deniz manzaralı otelini yurt ihtiyacı olan öğrencilere açtı

30.09.2021 12:13
Deniz manzaralı otelini yurt ihtiyacı olan öğrencilere açtı, System.String[]

İş adamı Gökay Budak, İzmir'in Foça ilçesindeki deniz manzaralı otelini barınma ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine ücretsiz açtı.

İş adamı Gökay Budak, İzmir'in Foça ilçesindeki deniz manzaralı otelini barınma ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine ücretsiz açtı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Budak, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen deprem sonrası afetzedeleri bir süre Foça ilçesindeki otelinde misafir etti.

Yaz aylarında Muğla'daki yangından evleri etkilenen vatandaşlardan bazılarını otelinde ağırlayan Budak, şimdi de yurt ihtiyacı olan üniversite öğrencilerini, herhangi bir ücret talep etmeksizin 3 yıldızlı denize sıfır oteline davet etti.

Budak, AA muhabirine, otelin işletmesini geçen yıl aldıklarını söyledi.

İzmir depremi sonrası kapılarını depremzedelere açtıklarını belirten Budak, "Otelimde 51 oda var. 30 odam boşken insanların sokakta kaldığını görüp harekete geçmemek olmazdı. İçimize de sinmedi. Yangında da aynı şekilde evini kaybeden vatandaşların yüreklerine bir nebze olsun su serpmek istedik." diye konuştu.

Son olarak öğrencilere yönelik girişimde bulunduklarını ifade eden Budak kendisinin de 2 çocuğu olduğunu dile getirdi.

Öğrencileri de çocukları gibi gördüğünü vurgulayan Budak, "Her işi devletten beklememek lazım. Kiminin oteli, kiminin yurdu var. Bu yaptığımız bizim sadece örnek teşkil etmesi amacıyla hayata geçti." diye konuştu.

"Şu ana kadar 5 arkadaşımızın isteklerini karşıladık"

Yurt sıkıntısı çekilen illerde imkanı olan otellerin de böyle bir faaliyete imza atabileceğini dile getiren Budak şunları kaydetti:

"İlk olarak sosyal medya hesaplarımdan bu duyuruyu yaptım. Telefonla ulaşan çok oldu. Bizim otelimiz Yeni Foça'da. Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinin Aliağa ve Foça'da bölümleri var. Ayrıca Bakırçay Üniversitesi Menemen'de, otelimize de yakın mesafede sayılır. Şu ana kadar 5 arkadaşımızın isteklerini karşıladık. Bunu çoğaltabiliriz. Gelecekler, yiyecekler içecekler, kalkacaklar. Her şeylerin karşılayacak şekilde yardımcı olmaya çalışacağız."

Diğer illerde de meslektaşlarından aynı davranışı beklediğini belirten Budak, "Sektörün içinde olduğum için söylüyorum; hiçbir maliyeti yok, bize hiçbir zararı yok. İmkanı olan her otel 5 oda açsa bir sıkıntımız kalmaz. Otelimin 10 odasını öğrencilere açabilirim. Şartlar zorlanırsa da 51 odanın 51'ini de açarım. Reklam yapmak derdinde değilim, sadece örnek olmak istiyorum. Bizden görüp de bir otel kapılarını öğrencilere açarsa çok mutlu oluruz." diye konuştu.

Deniz manzaralı otelini yurt ihtiyacı olan öğrencilere açtı
Deniz manzaralı otelini yurt ihtiyacı olan öğrencilere açtı
Deniz manzaralı otelini yurt ihtiyacı olan öğrencilere açtı
Deniz manzaralı otelini yurt ihtiyacı olan öğrencilere açtı
Deniz manzaralı otelini yurt ihtiyacı olan öğrencilere açtı

Üniversite, İş Adamı, Muğla, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Deniz manzaralı otelini yurt ihtiyacı olan öğrencilere açtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti 12:24 Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu 12:13 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi 11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti 11:18 Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin 11:06 Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir 10:49 Fenerbahçe'nin beğenilen transferi Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi oyuncuyu kaçırabilir
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi 10:23 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı 09:46 Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı

Son Dakika Haberleri
12:26 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar
12:24 Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti
12:19 Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş
12:12 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu
12:10 Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş
11:50 Son Dakika! Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:40 İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti
11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi
11:22 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu
11:14 Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler
115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar         
12:26
Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş         
12:20
Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş         
12:10
Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu         
11:23
Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler         
11:14
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt         
10:26
Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı Karayolları, metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldı         
10:21
TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi TikTok kullanıcısı, fındık içinde yüzdüğü anları sosyal medyadan paylaştı, milyonlarca kişi izledi         
09:44
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 12:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: Deniz manzaralı otelini yurt ihtiyacı olan öğrencilere açtı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement