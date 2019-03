Deniz Sektörü Her Şeyin En İyisini Hak Ediyor"

ALİ BALLI - İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç , tekneleri gelecek günlerde suya indirip, turizme hazır hale getireceklerini belirterek, "Deniz sektörü her şeyin en iyisini hak ediyor. Yerli ve yabancı misafirlerimiz, koylarımızda ve denizlerimizde güzel vakit geçirsinler, tatilin tadını çıkartsınlar istiyoruz." dedi. Türkiye 'nin turizm cenneti Bodrum'da günübirlik tekneler, mavinin bütün tonlarının bir arada olduğu koylara açılmak için gün sayıyor. İstanbul ve Marmara Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'un, mavi yolculuk ve günübirlik turda merkez haline geldiğini söyledi.DTO Bodrum Şubesi olarak geçen kış ilçeyi, mavi yolculuğu ve deniz sektörünü tanıtmak için birçok yurt dışı fuara katıldıklarını ifade eden Dinç, bu fuarların turizme oldukça katkı sağladığına vurgu yaptı.Türkiye'ye ve Bodrum'a bu yıl gelecek turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 40'lık bir artış öngördüklerini aktaran Dinç, şunları kaydetti:"Bu artış reel sektörde de karşılığını bulmuş durumda. Teknelerimizi önümüzdeki günlerde suya indirip, turizme hazır hale getireceğiz. Deniz sektörü her şeyin en iyisini hak ediyor. Yerli ve yabancı misafirlerimiz, koylarımızda ve denizlerimizde güzel vakit geçirsinler, tatilin tadını çıkartsınlar istiyoruz." Denizcilik sektöründe sigortanın önemine değinen Dinç, "Sigortacılık, hem sektörü hem de misafirleri korumak adına çok önemli bir sektör. Bodrum'da ticari tekne sayısı 500, günübirlik tekne sayımız da 200 adet. Tekne sahipleri, üzerine düşen sorumlulukları sigorta ettirerek, olabilecek risklere karşı gerekli girişimleri yapıyorlar." diye konuştu.Tekne sahibinin teknesini her türlü teminat altına aldığına değinen Dinç, şunları söyledi:"Tekne donatanları, kışın teknesini karaya çıkartarak, yangına, depreme, sele karşı da poliçe yaptırarak koruma altına alıyor. Yazın da hizmet sırasında herhangi yaralanma ve olabilecek kazalara karşı da tekne sahiplerimiz sigortalarını geniş kapsamlı şekilde yaptırıyorlar ve aynı şekilde de bununla ilgili üyelerimizi ve deniz sektöründe hizmet eden kişileri de bilinçlendirmek adına da DTO Bodrum Şubesi olarak da bilgilendirme çalışmalarımızı yapıyoruz."Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker de deniz turizminin Türkiye için çok önemli bir sektör olduğuna işaret etti.Deniz turizminin Türkiye'nin göz bebeği unsurlarından bir tanesi olduğunu anlatan Teker, "Kaliteli turist bölümünü de yüksek harcama yapan turist bölümünü de deniz turizmine konsantre olan turistlerin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Deniz turizmi anlamında çok iyi bir sezon bekliyoruz. Biz sigorta perspektifinden sektörü takip ediyoruz. Uygun sigorta teminatına sahip olması için de sektörü her yönden desteklemeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.Deniz turizminin, turizm gelirleri içerisinde yüzde 20'nin üzerinde bir paya sahip olduğuna vurgu yapan Teker, şöyle konuştu:"Deniz turizminden çok ciddi bir gelir sağlanıyor. Türkiye'ye gelen turistlerin ciddi bir bölümü, deniz turizmi sebebiyle geliyor. Daha sonra konaklama ve ulaşımla ilgili ilave harcamalarını deniz turizmi sebebiyle yapıyor. Sektöre çok uygun şartlarda olması gereken en geniş teminatları en uygun fiyatlarla sağlamaya gayret ediyoruz. Bu konuda bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve sezonun açılmasını bekliyoruz. Mart ayından sonraki dönemde hem teknelerin seferlere hazırlanması hem de sigortalarının yapılmasıyla ilgili önümüzde çok yoğun bir periyot var. Bu periyotu değerlendireceğiz."