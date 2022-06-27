Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Enez açıklarında sürüklenen tekne, Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı ile tespit edildi - Son Dakika

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