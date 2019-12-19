Denizleri 7/24 izleme imkanı sunacak şamandıra sistemleri devreye alınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizleri 7/24 izleme imkanı sunacak şamandıra sistemleri devreye alınıyor - Son Dakika

Denizleri 7/24 izleme imkanı sunacak şamandıra sistemleri devreye alınıyor

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) başlatılan çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin denizlerinde 6 noktaya kurulacak şamandıralar ve yerli imkanlarla hazırlanan yazılım sayesinde pek çok veri toplanabilecek.

Denizleri 7/24 izleme imkanı sunacak şamandıra sistemleri devreye alınıyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) başlatılan çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin denizlerinde 6 noktaya kurulacak şamandıralar ve yerli imkanlarla hazırlanan yazılım sayesinde pek çok veri toplanabilecek.

Avrupa Birliği (AB) IPA2 Dönemi kapsamında alınan 6 milyon 290 bin avroluk hibeyle, Balıkçılık Faaliyetlerinde Stok Değerlendirme Uygulamaları (IFISH) doğrultusunda hazırlanan proje hayata geçirildi.

"Denizlerin tomografisini çekecek" projedeki 6 şamandıradan ilk 2'si, Bandırma Körfezi ve Çanakkale Boğazı'na konuldu. Şamandıraların İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de belirlenen diğer 4 noktaya daha yerleştirilmesiyle çalışmaların ilk aşaması tamamlanacak.

Şamandıralarda bulunan sensör ve kameralar aracılığıyla denizlerdeki gemi hareketliliğinin yanı sıra balık popülasyonu, balık hareketleri ve türleri ile deniz suyu fiziko kimyasal yapısı, su altı hareketliliği gibi konularda veriler alınabilecek.

Özel planlanmış, yüksek oranda doğruluğa sahip deniz şamandıra sistemleri vasıtasıyla elde edilecek veriler, Ankara'da kurulan merkezde izlenecek.

TAGEM bünyesindeki Türk mühendisler tarafından hazırlanan yazılımla kurulan Ulusal Balık Stokları İzleme Birimi'nde (UBSİBİM) toplanacak veriler, yerli ve milli imkanlarla oluşturulan yazılım vasıtası ile balıkçılık yönetimine esas veri bankası kurularak başta balıkçılar olmak üzere üniversiteler ve bilim adamlarının istifadesine sunulacak.

Bu sayede denizlerde başta balıkçı gemileri olmak üzere farklı amaçlarla yararlanılan gemilerin takibinde gelişmiş su üstü radarları ve kamera sistemleri kullanılacağından, denizlerde etkin ve yüksek doğrulukta verilerin elde edilmesi ile takip mekanizması oluşacak.

Şamandıra bırakma işlemi gelecek ay sonuna kadar tamamlanacak

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, bu çalışmanın, Tarım ve Orman Bakanlığının balıkçılık faslındaki en yüksek bütçeli projesi olduğunu söyledi.

Projenin iki ana başlık altında desteklendiğini aktaran Kayacan, "Bunlardan ilki Bakanlık personelinin altyapısını geliştirme ve eğitimi konusundaki teknik yardım, ikincisi ise denizlerdeki balık stoklarının belirlenmesinde kullanılacak izleme sistemleridir." dedi.

Şamandıralardan ilk 2'si olan T-Bora ve T- Kale'nin, Bandırma Körfezi ve Çanakkale Şehitler Abidesi bölgesine bırakıldığını belirten Kayacan, diğer 4 şamandırayı gelecek ay sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

Kayacan, "Kurulumların tamamlanmasının ardından elde edilecek verilerle hem ülkemiz hem de üye olduğumuz diğer bilimsel komisyonlara veri akışı sağlanacak. Hidroakustik sistemler sayesinde denizlerimizdeki memeli hayvanların da takibini yapabileceğiz. Geliştirdiğimiz bu projeyle, başlatılan Milli Teknoloji Hamlesine Bakanlığımız da büyük bir katkı sağlamış olacak." diye konuştu.

Balıkçılık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:39 Kaynak: AA
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