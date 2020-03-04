Denizli avrupa şampiyonu karadeniz'in hedefi olimpiyatta derece - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli avrupa şampiyonu karadeniz'in hedefi olimpiyatta derece - Son Dakika

Denizli avrupa şampiyonu karadeniz'in hedefi olimpiyatta derece

6 saat önce

Avrupa şampiyonu Karadeniz'in hedefi olimpiyatta derece AVRUPA Şampiyonu milli güreşçi Süleyman Karadeniz, kendisi gibi Denizlili olan efsane güreşçi Hasan Güngör'ün izinden gidip Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarına katılıp altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Avrupa şampiyonu Karadeniz'in hedefi olimpiyatta derece AVRUPA Şampiyonu milli güreşçi Süleyman Karadeniz, kendisi gibi Denizlili olan efsane güreşçi Hasan Güngör'ün izinden gidip Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarına katılıp altın madalya kazanmak istediğini söyledi. Asker selamı veren ve Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren Karadeniz, "Göreve çağırırlarsa, koşa koşa, seve seve gitmeye hazırım" dedi.

Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kilogramda altın madalyanın sahibi olan milli sporcu Süleyman Karadeniz, elde ettiği başarının ardından memleketi Denizli'nin Çivril ilçesine geldi. Şampiyonada Türk bayrağını göndere çektiren Karadeniz için ilçede karşılama töreni düzenlendi. Başarılı sporcu bayraklar ve pankartlarla coşku içinde karşılandı. Daha sonra kırsal Işıklı Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret eden ve onlarla hasret gideren Karadeniz, madalya sevincini paylaştı. Avrupa Şampiyonu Karadeniz, turnuvada altın madalya kazanıp ülkesini gururlandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi. 15 yaşındayken okulda güreş yapmalarını isteyen bir öğretmeni tarafından keşfedildiğini belirten Karadeniz, daha sonra çok sevdiği bu spor dalından kopamadığını, çok çalışarak hayatını en önemli başarılarından birini yakaladığını kaydetti.

HEDEF OLİMPİYAT

Macaristan'da 19- 21 Mart'ta düzenlenecek olan turnuvadan derece elde edip olimpiyat oyunlarına katılmayı hedeflediğini aktaran Karadeniz, "Taha Akgül çok beğendiğim, başarılı bir güreşçi. Denizlili hemşerimiz Hasan Güngör'ü de örnek alıyorum. Onun gibi başarılar elde etmek istiyorum. Hedefim olimpiyatlara katılıp burada altın madalya kazanmak" dedi. Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki görev yapan Mehmetçikler için asker selamı veren Karadeniz, "Şehit ailelerine aldığım madalyayı hediye etmek isterim. Göreve çağırırlarsa koşa koşa, seve seve gitmeye hazırım. Ben de bir asker kardeşiyim" diye konuştu. Avrupa şampiyonu sporcunun annesi Döndü Karadeniz, "Oğlum altın madalya kazanıp Türkiye'yi mutlu etti. Süleyman'ım için hep dua ediyorum. Hedeflerini gerçekleştirip başarılı olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu. Baba Mustafa Karadeniz ise oğlunun katıldığı turnuvalarda başarılı olmasının kendisini gururlandırdığını söyledi.

Denizli avrupa şampiyonu karadeniz'in hedefi olimpiyatta derece

Karadeniz, Denizli, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:13 Kaynak: DHA
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