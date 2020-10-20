Denizli'de 3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL'lik destek - Son Dakika

Denizli'de 3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL'lik destek

20.10.2020 16:06

- Denizli'de 3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL'lik destek Denizli Büyükşehir öğrenim yardımı müracaatları 23 Ekim'de sona eriyor Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımı müracaatı 23 Ekim 2020'de son bulacak.

- Denizli'de 3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL'lik destek

Denizli Büyükşehir öğrenim yardımı müracaatları 23 Ekim'de sona eriyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımı müracaatı 23 Ekim 2020'de son bulacak. Korona virüs koşulları da dikkate alınarak yoğunluk oluşmaması için müracaatların son güne bırakılmaması istendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda 28 Eylül 2020 Pazartesi günü müracaatları başlanan öğrenim yardımı başvurularının 23 Ekim 2020 Cuma günü tamamlanacağı hatırlatıldı. Pandemi koşulları da dikkate alınarak yoğunluk oluşmaması için müracaatların son güne bırakılmaması istendi. Öğrencilerin kısa sürede Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediye binasının yanında bulunan Turan Bahadır Sergi Salonu'nda kuracağı başvuru masalarına evrakını eksiksiz teslim etmesi gerektiği hatırlatıldı. Öğrenim yardımı almaya hak kazanan 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 120 TL öğrenim yardımı olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin TL destek verilecek.

Denizli merkez ve tüm ilçelerden başvuruluyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağlayacağı öğrenim yardımına Denizli merkez ile birlikte tüm ilçelerden başvuru yapılabiliyor.

Başvuruda alınan şartlar şu şekilde açıklandı:

"Öğrencinin T.C vatandaşı olması, lise ve dengi okullarda öğrenim görüyor olması (Açık Lise, Özel Okul, Kolej ve Temel Liselerde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunamaz) ailesinin belediye mücavir alan sınırları içinde (Denizli) ikamet etmesi gerekiyor.

Denizli'de 3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL'lik destek
Denizli'de 3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL'lik destek
Denizli'de 3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL'lik destek
Denizli'de 3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL'lik destek

Türk Lirası, Denizli, Ekim, Lise, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'de 3 bin öğrenciye 3 milyon 600 bin TL'lik destek - Son Dakika

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