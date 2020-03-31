Denizli'de 3 ilçeden kente toplu taşıma seferleri durduruldu - Son Dakika

Denizli'nin Acıpayam, Tavas ve Çameli ilçelerinden kente ulaşım sağlayan toplu taşıma araçlarının seferleri durduruldu.

Acıpayam Belediyesi ilçeden kente giden toplu ulaşım araçlarında geçici düzenlemeler yaptı.



Buna göre ikinci bir karara kadar toplu taşıma araçlarının tamamen durdurulduğu ve ilçe giriş çıkışlarında zabıta ekipleri tarafından kontrolün sağlandığı belirtildi.



Çameli ilçesinde ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile yarından itibaren Çameli-Denizli seferlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu ve ticari taksilerle ilçeye il dışından yolcu alıp getirmenin yasaklandığı kaydedildi.



Öte yandan Tavas Şoförler ve Otomobilciler Odası halk sağlığını düşünerek gönüllülük esasıyla tüm taşıma kooperatiflerinin seferlerini durdurma kararı aldığını belirtti.