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Denizli'de 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' sertifika töreni

39 dakika önce

Denizli Valisi Hasan Karahan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklığında gerçekleştirilen 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' projeleri kapsamasında başarılı olan okullar için gerçekleştirilen sertifika törenine katıldı.

Denizli'de 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' sertifika töreni, System.String[]
Denizli Valisi Hasan Karahan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın ortaklığında gerçekleştirilen 'Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul' projeleri kapsamasında başarılı olan okullar için gerçekleştirilen sertifika törenine katıldı.

Sertifika töreni, Servergazi İMKB Kız Lisesi'nde yapıldı. Törene Vali Karahan'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, protokol üyeleri ve sertifika almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Vali Karahan, sağlıklı beslenme ve çevrenin korunmasına vurgu yaptı. Vali Karahan, "Temizlik, eğitim ve sağlık bunların hepsi kültür meselesi. Bir anda değişmiyor. Bazı alışkanlıklarımızı kolay terk edemiyoruz. Ama bunlar olacak bunun tek çözümü de ısrarla hatırlatmak, uyarmak ve çocuklarımızı yönlendirmek. Her ne kadar temizlik imandan gelir desek de bunun işaretini çok az veriyoruz. Bu konuda sürekli hatırlatma yapmaktan başka da elimizden bir şey gelmiyor, zorla olmuyor. Çocuklarımız bu alışkanlıkları küçük yaştan itibaren aileden edinebilirse, hayatı boyunca bunu taşıyabilir. Devletimizin kaynaklarının sınırlı olmasına rağmen bu konuda iyi yerlere geldik. Eksiklerimizi de tamamlarız. İnşallah yüzde yüzü yakalarız" dedi.

Konuşmaların ardından sertifika almaya hak kazanan okullara belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Öte yandan, 3 yıl geçerli olan belgelerden kentte 2019 Haziran ayı itibariyle 615 Beyaz Bayrak Sertifikası ile 284 Beslenme Dostu Okul Sertifikası alan kurum olduğu belirtildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:29 Kaynak: İHA
Denizli
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