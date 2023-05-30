Reina soruşturmasında sınır dışı edilen şüpheli Denizli'de yakalandı - Son Dakika
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Reina soruşturmasında sınır dışı edilen şüpheli Denizli'de yakalandı

30.05.2023 15:45

Denizli'de polisin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Reina saldırısı kapsamında yapılan soruşturmada sınır dışı edilen Özbekistan uyruklu A.A. gözaltına alındı. Sahte Kırgızistan pasaportu ile yakalanan A.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece, 'örgüt üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında İstanbul'daki eğlence merkezi Reina saldırısı kapsamında yapılan soruşturmada sınır dışı edilen Özbekistan uyruklu A.A.'nın (32) Denizli'ye geldiğini belirledi. A.A., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'örgüt üyesi' olmak suçundan tutuklandı.

SAHTE PASAPORTLA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞ

A.A.'nın 2017 yılında sınır dışı edilen A.A.'nın terör faaliyetlerini yeniden yürütmek için Suriye'ye giriş, çıkış yaptığı ardından da 'Z.R.' adına düzenlenen sahte Kırgızistan pasaportu ile Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Kaynak: DHA
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Özbekistan, Denizli, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Reina soruşturmasında sınır dışı edilen şüpheli Denizli'de yakalandı - Son Dakika
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