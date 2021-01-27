Denizli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 caminin minarelerin külah kısmı yıkıldı - Son Dakika

Denizli'nin Baklan ve Tavas ilçelerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 caminin minarelerinin külahları yıkıldı.

Baklan ilçesine bağlı Dağal Mahallesi'ndeki cami minaresinin külah kısmı, fırtına nedeniyle hasar gördü.

Minarenin yıkılarak tehlike oluşturan külah kısmı, vinçle emniyetli bir şekilde yere indirildi.

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları ve hayvan barınaklarında hasar meydana geldiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile kaymakamlık ve belediye koordinasyonunda ön hasar tespit çalışmaları yapıldığını ifade eden Gülsever, "Ayrıca Dağal Mahallemizde cami minaresinin külah kısmı hasar görmüştür. Caminin minaresinde kırılan ve asılı kalan külah bölümü vinçle emniyetli bir şekilde indirilmiştir. Önümüzde süreçte afete maruz kalan vatandaşlarımızın hasarlarını da birlikte gidereceğiz. Binaları hasar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onların daima yanında olacağız. Cenabıhaktan insanımızı, memleketimizi ve yurdumuzu her türlü afetten muhafaza etmesini niyaz ederiz." dedi.

Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'ndeki Yukarı Mahalle Camisi minaresinin külahı da şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden ayrılarak yere düştü.