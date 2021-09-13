Denizli'de sendika başkanlarından öğretmene şiddet tepkisi - Son Dakika

TÜRK Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Denizli şube başkanları, Pamukkale ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda bir velinin saldırısına uğrayan Tevfik Akkılıç'a destek olmak için bir araya gelerek 'Eğitimciye Şiddete Hayır' yazılı ortak pankart açtı.

Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu 1'inci öğrencisi Ayhan U., iddiaya göre, 10 Eylül'de sınıfta oyuncağını kaybetti. Durumu öğrenen öğrencinin babası Ziya U., sınıf öğretmeni aynı zamanda avukat olan Tevfik Akkılıç ile tartışıp darp etti. Ziya U., olayın ardından gözaltına alındı. Ziya U., işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Öğretmen Akkılıç ise darp raporu alıp şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Denizli şube başkanları, şiddet gören öğretmen için okulun önünde bir araya gelerek 'Eğitimciye Şiddete Hayır' yazılı ortak pankart açtı.

Eğitim Sen Şube Başkanı Hüseyin Özdemir , veli şiddetine maruz kalan öğretmenin yanında olduklarını belirterek "Okullarımızda yaşanan şiddetin son bulması için acilen gerekli adımlar atılmalı. Hiç kimse şiddetin uygulayıcısı ya da hedefi haline getirilmemelidir. Öğretmenlerimize yapılan şiddet olaylarını kınıyoruz" dedi.Eğitim-İş Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan da eğitimciye şiddetin her türlüsünü kınadıklarını söyleyerek "Yaşanan acı olayların sonuncusu Atatürk İlkokulu'nda meslektaşımız avukat, öğretmen Tevfik Akkılıç'a gösterilen şiddet olmuştur. Bu yaşanan şiddet olayı, öğretmeni bir eğitimci olarak görmeyip, bakıcı gibi gören zihniyetin velilerimize ve öğrencilerimize empoze edilmesiyle yaşanmaktadır" diye konuştu.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Emre Erdoğan ise "Bu velinin çocuğu geçen yıl adres taşımasıyla aynı okulun ana sınıfına gelmiş ve eğitime başlamış. Öğrencilerimizin gözleri önünde darp edilen öğretmenimizin ve öğrencilerimizin psikolojisi ne durumdadır? Bu olay, okullarımız da güvenlikçinin önemini bir daha ortaya çıkarmıştır" ifadelerini kullandı.

- Denizli