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Denizli'de "Sudan koyun geçirme" etkinliği öncesinde kortej düzenlendi - Son Dakika

Denizli'de "Sudan koyun geçirme" etkinliği öncesinde kortej düzenlendi

19.08.2021 20:59
Denizli'de

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 848 yıllık "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği öncesinde, mora boyanmış koyunlar ile çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 848 yıllık "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği öncesinde, mora boyanmış koyunlar ile çoban köpekleri eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bayramyeri Meydanı'ndan 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar, mora boyanmış koyunlar ile çoban köpekleri eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüne, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, organizasyon komitesi üyeleri, çobanlar, ilçedeki çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Kınalı koçlarımız, yangın bölgesindeki çobanlarımız ve afetzedelerimiz için atlayacak"

Belediye Başkanı Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl 848'incisini yapacaklarını belirterek, bu geleneğin bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür etti, ölenlere rahmet, yaşayanlara uzun ömürler diledi.

Böyle bir geleneği atalarının iyi ki başlattığını dile getiren Akcan, şunları kaydetti:

"Biz de inşallah devam ettireceğiz. Dünyaya mal olan bu geleneği gelecek nesillere aktaracağız. Şu anda 47 çoban arkadaşımız başvurdu. Biz bunun 50'yi geçeceğine inanıyoruz. Çünkü ismini yazdırmayan arkadaşlarımız da var katılacak olan. İnşallah 50'nin üzerinde çoban kardeşimizle beraber bu etkinliği gerçekleştireceğiz.

Bu yıl çoban arkadaşlarımızın şöyle bir isteği oldu. 'Ödül ve eğlenceleri iptal edip, burada harcanacak paralarla, hayvan ve yem alarak, özellikle Antalya ve Muğla'da yanan ormanlarda mağdur olan çoban arkadaşlarımız var, kimisinin hayvanı yandı, kimisinin besihanesi yandı, bunlara yardım olarak gönderelim' dediler. Biz de arkadaşların isteği ile bu şekilde yapacağız. Bu yıl elci koyunlarımız yangın bölgesindeki çobanlarımız ve afetzedelerimiz için atlayacak.

Akcan, Aşağıseyit Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta Türk çoban köpekleri ırk standartları yarışması ile başlayacak etkinlikte, 29 Ağustos'ta da sudan koyun geçirme yarışmasının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Akcan, koyunların atlaması için Büyük Menderes Nehri'nde su sıkıntısı olmadığını, Işıklı Barajı'ndan gelen yeterli suyun bulunduğunu bildirdi.

Sudan koyun geçirme geleneği

Yarışmaya esin verdiğine inanılan Yörük efsanesine göre, Karakoyunlu aşiretinden bir çoban, Çal yöresine yerleşerek Oğuz beylerinden biri için çalışmaya başlar. Çoban ile beyin kızı birbirlerine aşık olur. Yörede çok sevilen çoban, beyden kızını ister. Ancak kızını vermek istemeyen bey, çobana gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu düşündüğü bir görev verir.

Bey, çobana kızıyla evlenebilmesi için 'Koyunlara 3 gün boyunca tuz yedireceksin ve Büyük Menderes Nehri'nden su içirmeden karşıya geçireceksin' der. Bu şartı kabul eden çoban, denildiği gibi koyunları su içirmeden karşıya geçirir.

Çobanın istenileni başarmasına karşın bey, yine de kızını kendisine vermez. Kızının aşkından hastalanıp ölmesi üzerine bey tarafından kovulan çoban, ömrünü kaval çalarak dağlarda geçirir. Yöre halkı, bu aşktan etkilenerek her yıl sudan koyun geçirme yarışması düzenler.

İnsanın, sahip olduğu hayvana sevgisi ve onunla bütünleşmesini ortaya koyan yarışma, çobanlık konusunda dünyadaki ender organizasyonlar arasında gösteriliyor.

Denizli, Kınalı, Yangın, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de 'Sudan koyun geçirme' etkinliği öncesinde kortej düzenlendi - Son Dakika


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