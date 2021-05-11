Denizli'de yufka pişirilen ocaktan sıçrayan alevlerin neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çabasıyla söndürüldü.

Altındere Mahallesi'nde Erkan Güven'e ait iki katlı evde anne Gülsün Güven, Ramazan Bayramı için yufka yapmak üzere zemin kattaki odun ocağını yaktı.

Bu sırada alevlerin çevredeki eşyalara sıçraması sonucu çıkan yangını komşular söndürmeye çalıştı.

Kısa sürede eve yayılan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı 9 itfaiye ekibi müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.