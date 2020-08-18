Denizli'den 105 ülkeye makine ihracatı yapıldı - Son Dakika

Denizli'den 105 ülkeye makine ihracatı yapıldı

Denizli'de, makine ve aksamları sektörü, son yıllarda ihracatta güçlü bir büyüme performansı sergilemeye devam ediyor.

Denizli'den 105 ülkeye makine ihracatı yapıldı, System.String[]

Denizli'de, makine ve aksamları sektörü, son yıllarda ihracatta güçlü bir büyüme performansı sergilemeye devam ediyor.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Geçtiğimiz sene, Denizli'den ABD'ye yapılan toplam makine ihracatı 10 milyon doları aştı. Ardından Mısır, Suudi Arabistan, Özbekistan, İtalya, Hindistan gibi ülkeler geliyor. Bu durum da, Denizlili makinecilerin dünyanın dört bir yanına ilimizde üretilen makineleri ihraç ettiğinin önemli bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor" dedi.

Denizli'de makine ve aksamları sektörü, son yıllarda ihracatta güçlü bir büyüme performansı sergilemeye devam ediyor. Mermer, gıda, tekstil, kablo makineleri gibi birçok alt grubu bünyesinde barındıran sektörün ihracatı 2018 yılında yüzde 24, 2019'da ise yüzde 21 artarak kentin ihracatına katkısı devam ettiği belirtildi. Makine ve aksamları sektörünün önemli bir potansiyel barındırdığını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "DENİB olarak sektörün ihracat artışını daha ileri boyutlara taşımak istiyoruz. Yürütmekte olduğumuz Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi ile sektörün kümelenme bilincini artırarak, makine ihracatçılarımızın yurt dışı pazarlarda daha etkin rol oynamasını amaçlıyoruz" dedi.

"Denizli'den ABD'ye yapılan toplam makine ihracatı 10 milyon doları aştı"

2017 yılında 41 milyon dolar ihracat yapan sektör, 2018'de 51 milyon dolar, 2019'da ise 61,5 milyon dolar ihracata imza attı. Son 2 yılda, 105 ülkeye makine ihracatı yapıldığını ifade eden DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Makine ve aksamları, son yıllarda hem ihracatını hem de pazar çeşitliliğini artıran ve hızlı gelişen sektörlerimizden biri konumunda. Amerika'dan Rusya'ya, Sahra altı Afrika'dan Asya'nın farklı coğrafyalarına kadar çeşitli ülkelere makine ihracatı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sene, Denizli'den ABD'ye yapılan toplam makine ihracatı 10 milyon doları aştı. Ardından Mısır, Suudi Arabistan, Özbekistan, İtalya, Hindistan gibi ülkeler geliyor. Bu durum da, Denizlili makinecilerin dünyanın dört bir yanına ilimizde üretilen makineleri ihraç ettiğinin önemli bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. İhracatımıza sundukları katkı için makine üreticisi tüm firmalarımıza teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"İş görüşmeleri gerçekleştirmeleri için zemin hazırlayacağız"

Farklı sektörlerde yürütülen UR-GE projelerinin makine sektöründe de faal olduğunu belirten Başkan Memişoğlu, "Denizli makine sektöründe yaşanan sevindirici gelişmelerin ardından geçtiğimiz sene UR-GE projesine başlamıştık. Kümelenme çalışmalarının gerek sektöre gerek ihracatımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu düşünceden hareketle, dünya çapında bilinen farklı kümelerin faaliyetlerini inceliyoruz. Önümüzdeki dönemde yurt dışında çeşitli faaliyetler düzenleyerek ihracatçı firmalarımızın ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri için zemin hazırlayacağız" dedi. - DENİZLİ

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:26

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'den 105 ülkeye makine ihracatı yapıldı - Son Dakika Ekonomi
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