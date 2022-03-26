Denizli'den gelen minikler Marmaris'te yanan ormanlık alana fidan dikti - Son Dakika

Denizli'den Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen anaokulu öğrencileri, yanan ormanlık alanda fidanları toprakla buluşturdu.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda Denizli'den gelen anaokulu öğrencileri, öğretmen ve aileleriyle İçmeler Mahallesi'nde yanan ormanlık alanda fidan dikti.

Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneğinin katkı verdiği etkinlikte, minik öğrenciler 500 fidanı toprakla buluşturup can suyu verdi.

Anaokulu Müdürü Mürşide Kundakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada 70 öğrenci, 20 öğretmen ve ailelerle 200 kişi olarak Marmaris'te yanan alanlara fidan dikmeye geldiklerini söyledi.

Yangınlar sonrasında doğayı yeşillendirmek için bir adım atmak istediklerini belirten Kundakçı, "Ormanlar bizim hayat kaynağımız. Ormanlar olmazsa vatan da olmaz. Vatan olmazsa çocuklarımız da olmaz. Geleceğimiz çocuklarımıza ormanları ve faydalarını anlatıyoruz. Yanan alanları görüp fidan dikmelerini arzu ettik. Gelecekte burada ağaçları olduğunu bilmeleri güzel olacak. Bu güzel etkinliğimize destek olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fidan dikiminden sonra öğrenciler macera parkında eğlenceli vakit geçirdi.