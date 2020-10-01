Denizli Genç Memur-Sen, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika

Denizli Genç Memur-Sen, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı

Genç Memur-Sen Denizli İl Başkanı Hüsamettin Karaçolak, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Denizli Genç Memur-Sen, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı, System.String[]

Genç Memur-Sen Denizli İl Başkanı Hüsamettin Karaçolak, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

Hüsamettin Karaçolak, Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No'lu Şubede düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıları ve insanlık dışı işgalleri protesto ettiklerini, öz toprağını geri almak için meşru gayreti ortaya koyan Azerbaycan'a destek verdiklerini belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın "iki devlet ve tek millet" olmasının gün geçtikçe daha fazla anlam kazandığını ifade eden Karaçolak, şunları söyledi:

"Azerbaycan'ın yanında olmak boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen kardeş ülke diğer yanda işgalci konumunda olan bir ülke varken, bizlere de 'Dünya beşten büyüktür' diyen iradenin arkasında durarak, haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, omuz omuza mücadele vermekten başka seçenek yoktur. Bu saiklerle uluslararası hukukun işletilmesi noktasında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünya ülkelerini inisiyatif almaya ve Ermenistan'ın hukuk tanımazlığına karşı tavır almaya davet ediyoruz."

Genç Memur Sen, Ermenistan, Azerbaycan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli Genç Memur-Sen, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınadı - Son Dakika

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